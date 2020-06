Un ex del Real Madrid compara a Pedro Sánchez con un camarero de Trump

El Gobierno español mantendrá el proyecto de creación del nuevo impuesto a determinados servicios digitales, conocido como ‘tasa Google’ y actualmente en tramitación parlamentaria, pese a la carta dirigida por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, a la titular de Hacienda española, María Jesús Montero, y sus homólogos de Francia, Reino Unido e Italia informándoles de que se suspende el diálogo en la negociación fiscal en el seno de la OCDE y avisándoles de una respuesta con medidas “proporcionalmente pertinentes”.

Esa noticia ha provocado varias reacciones. Una de ellas es la del ex portero del Real Madrid Jesús Fernández, que la ha comentado añadiendo una foto de un encuentro de Trump y Pedro Sánchez:

Visto lo visto la noticia no me sorprende..pero me quedo con la imagen..creo sinceramente que @realDonaldTrump no sabia si al que saludaba era al presidente del gobierno de España o al camarero de la cumbre al que pedirle un agua..Que pena”, ha escrito.