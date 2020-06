Maribel, Segovia El tenista serbio Novak Djokovic y su esposa han dado positivo por coronavirus tras la celebración del polémico Adria Tour, la gira benéfica organizada por el número uno mundial en la que también se contagiaron los jugadores Grigor Dimitrov, Borna Coric y Viktor Troicki.

En un comunicado difundido en su página web oficial (https://novakdjokovic.com), Djokovic confirmó que tanto él como su esposa Jelena están infectados, mientras que sus hijos arrojaron un resultado negativo. “Todo lo que hicimos en el último mes lo hicimos con un corazón puro e intenciones sinceras. Todo nació con la idea filantrópica de donar todos los fondos recaudados a personas necesitadas y me conmovió ver cómo todos respondían firmemente a esto. Organizamos el torneo en un momento en el que el virus se debilitó, creyendo que se habían cumplido las condiciones para organizar el Tour”, explicó el balcánico. “Desafortunadamente, este virus todavía está presente, y es una nueva realidad que todavía estamos aprendiendo a enfrentar y vivir”, añadió, mostrando su deseo de que “las cosas se alivien con el tiempo” para que se pueda “reanudar la vida como era”.

Kyrgios, siempre acusado de irresponsable, le ha atacado: “Oraciones a todos los jugadores que han contraído el Covid-19. No me digas nada por lo que he hecho que haya sido “irresponsable” o clasificado como “estupidez”. Esto es el colmo (o se lleva la palma)”, ha escrito.

“Lamento muchísimo cada caso individual de infección. Espero que no complique la situación de salud de nadie y que todos estén bien. Permaneceré en autoaislamiento durante los próximos 14 días y repetiré la prueba en cinco días”, finalizó Djokovic.

Troicki anunció el lunes por la noche que tanto él como su esposa embarazada estaban infectados, con el búlgaro Grigor Dimitrov y el croata Borna Coric también positivos junto con los entrenadores de Djokovic y Dimitrov, el italiano Marko Paniki y el alemán Christian Groh. Djokovic ha sido muy criticado por organizar el Adria Tour sin medidas de seguridad como el distanciamiento social o el uso de mascarillas. El serbio ha sido criticado con frecuencia por su postura antivacunas y su promoción de la pseudomedicina. La final del torneo en Zadar, jugado una semana después de la etapa inaugural en Belgrado, fue cancelada el pasado domingo después de que Dimitrov anunciara que estaba infectado. Los finalistas eran el propio Djokovic y el ruso Andrei Rublev.