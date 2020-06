El lapsus de Carmen Calvo ante una pregunta de Vox, que gusta a Roberto Soldado

Roberto Soldado no esconde sus preferencias ideológicas. El ex delantero del Real Madrid y ahora peleando con estilo en el Granada ha demostrado durante el confinamiento qué partido le tira y está claro que no es ni el PSOE ni Podemos.

Aunque hace tiempo que decidió no opinar tan alegremente en las redes sociales, hoy está atento al Congreso, por lo que se ve en sus likes.

Y le ha gustado la pregunta de Espinosa de los Monteros a la vicepresidenta Carmen Calvo: Le ha preguntado s sobre qué piensa hacer el Gobierno para restituir la credibilidad las instituciones del Estado.

Y Carmen Calvo le ha respondido, equivocándose que: “Eso nunca ha existido”