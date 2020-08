El agente de jugadores holandés de origen italiano Mino Raiola aseguró que el francés Paul Pogba y el noruego Erling Haaland seguirán en sus actuales equipos, el Manchester United y el Borussia Dortmund, respectivamente.

El representante, además, se mostró optimista en la continuidad del sueco Zlatan Ibrahimovic con el Milan y esquivo con el destino del meta rossonero Gianluigi Donnarumma, en una entrevista concedida en Lisboa, sede de la final de la Liga de Campeones, a Sky Sport.

"Pogba y Haaland se quedarán donde están, en el Manchester United y en el Borussia Dortmund. Paul está en medio de un proyecto importante en el Manchester y no es un jugador de los que hacen polémica y menos en un momento como este. Hay que mantener la calma. Nos ocuparemos de la renovación con tranquilidad", dijo Raiola.

El agente aseguró igualmente la permanencia de Haaland en el fútbol alemán. “Haaland es un lamento para los que se lo podían haber llevado y un sueño para los que se lo han llevado y para los que ahora le quieren. Este año no se va a mover. Está bien en el Borussia Dortmund. Somos conscientes de la trayectoria profesional que puede tener”, subrayó.

Raiola también dirige los destinos profesionales de Ibrahimovic, que negocia su continuidad en el Milán aunque descartó que el asunto se cierre el lunes.

"No habrá reunión con el Milan el lunes. La negociación está en un buen momento. Estamos hablando pero todavía no tenemos un acuerdo. No es un tema económico sino de convicción y estilo. Si Ibrahimovic no quisiera quedarse no habría negociación y estamos negociando. Siempre debemos ser optimistas. Trabajo para encontrar soluciones. Si no fuera optimista me quedaría en casa con las persianas bajadas", explicó el representante.

Menos optimista se mostró sobre la continuidad del meta Donnarumma. "No quiero hablar del tema de Donnarumma. Sé lo sensible que es la afición y todo el entorno con este tema", dijo sobre la renovación del portero. "Estamos valorando varias soluciones y cerca de acuerdos con un par de equipos. Espero que en un par de día cerremos el asunto. Hay que mirar hacia adelante no hacia atrás"

Raiola, que calificó como "una agradable sorpresa" la elección de Andrea Pirlo como entrenador del Juventus, también aseguró la permanencia del holandés Matthijs de Ligt en campeón italiano.

“Se quedará en la Juve. Después de la lesión que sufrió en un hombre necesita tiempo para alcanzar su nivel. La Juve tiene un tesoro en la mano”, apuntó el agente, que confía en que Federico Bernardeschi permanezca en Turín. “Se quedará en la Juve si las condiciones son las adecuadas aunque si hay mejores condiciones para él o para la Juve las valoraremos. Nunca le he cerrado la puerta a nadie”, apuntó.