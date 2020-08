El último reto del jubilado Guus Hiddink para llegar al Mundial de Qatar

El holandés Guus Hiddink será el nuevo seleccionador y director técnico de Curazao a partir del 1 de septiembre, un nombramiento confirmado este sábado que pilló por sorpresa al actual entrenador del equipo, Remko Bicentini.

Hiddink firmó un contrato hasta el próximo Mundial de 2022 en Qatar como seleccionador del equipo caribeño y también asumirá el rol de director técnico, con el futbolista holandés Hedwiges Maduro como su asesor asignado.

De 73 años, es un técnico con experiencia en clubes como el PSV Eindhoven y el Real Madrid, además de haber estado en diferentes mundiales al frente de selecciones como Holanda, Corea del Sur y Australia. Hasta septiembre del año pasado fue el entrenador de la selección olímpica de China.

Con Curazao, Hiddink vuelve a su carrera como entrenador y, según aseguró en declaraciones a FOX Sports, “puede que no sea obvio, pero era difícil decir que no” a la propuesta que le hizo la federación del país caribeño.

Bicentini, de 52 años, no esperaba su destitución y aseguró que se enteró de la noticia a través de la prensa. ”Pensé que era una broma. Me impactó de verdad. Creo que no había ninguna razón y hemos ganado casi todo bajo mi mandato durante estos tres años y medio”, subrayó al diario holandés “AD”.

Con Bicentini, Curazao logró varios éxitos sucesivos desde 2016, incluida la victoria en la Copa del Caribe y la primera participación en la Copa Oro, el torneo nacional de Centro y Norteamérica, “un logro histórico”, en sus propias palabras.

En octubre de 2018, firmó un contrato plurianual, lo que suponía su estancia al frente del equipo hasta principios de 2022.

"No sé quién está detrás de esto, pero el nuevo presidente me ha informado por carta de que esta es una decisión de la dirección (...) Muy extraño todo. Esto simplemente no está bien, ha habido una doble agenda", añadió el entrenador saliente.

Debido a la pandemia de coronavirus, Curazao no ha podido jugar ni un solo partido en los últimos diez meses.