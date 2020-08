El expresidente del Barcelona Joan Gaspart ha mandado un mensaje muy claro a la directiva del Barcelona, que preside Josep Maria Bartomeu. Si Leo Messi “se quiere ir, solo se pueden aceptar los 700 millones de la cláusula”.

“Pido por favor y se lo pido de rodillas encima, no sé si Bartomeu y Ronald Koeman se han arrodillado pidiéndole que se quede, y se lo pido en nombre de millones de aficionados y de cientos de miles de socios, pero si no me hace caso, (...) hay un contrato y unas condiciones, no hay que perdonar ni un euro”, declaró Gaspart en una entrevista concedida a Mediaset.

“Cuando me pongo de rodillas y le pido por favor a Leo Messi que se quede, sólo se pueden aceptar los 700 millones de la cláusula. Leo Messi es muy importante, pero el Barça es más importante que Messi”, añadió.