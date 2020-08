La negociación, el tira y afloja entre Messi y el Barcelona continúa. Según informa Onda Cero el conjunto azulgrana ya acepta reunirse con Messi, pero también le ha comunicado a su jugador que no piensa venderle.

Sólo el City y el PSG parecen preparados para ficharle. Klopp, por ejemplo, ha reconocido que el Liverpool no tiene ninguna posibilidad.“¿Quién no quiere tener a Messi en su equipo? Pero no hay ninguna posibilidad. Las cifras del posible fichaje no son en absoluto para nosotros. ¡Pero es un buen jugador, para ser honesto!”, explicó con humor.

“Para la Premier League sería genial, pero no estoy seguro de que la Premier necesite ese impulso. Messi bunca ha jugado en otra liga. El fútbol es diferente aquí. Me gustaría verlo, pero no estoy seguro de que lo haga”, añadió.

El Manchester City ha preguntado al Barcelona por el precio del futbolista y según Onda Cero ha dejado claro que jugadores no entran en la operación: Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Sterling, De Bruyne y Mahrez.