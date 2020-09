Adama Traoré se incorpora a la concentración de España

Adama Traoré podrá debutar, por fin, con la selección. El jugador del Wolverhampton se incorporará el viernes a la concentración de España en Las Rozas para enfrentarse a Ucrania en el segundo partido de la Liga de Naciones.

El extremo había dado positivo por Covid-19 y por eso no se incorporó en un primer momento tras la llamada de Luis Enrique. Pero se trataba de un falso positivo, como sospechaban los médicos, y el jugador se está disponible después de confirmar las pruebas que no está infectado por el coronavirus.

Luis Enrique ya advirtió antes de enfrentarse a Alemania de la posibilidad de la incorporación de Traoré. “Adama ha tenido un resultado dudoso y para este partido no ha podido viajar, pero para el siguiente los doctores me dicen que hay alguna posibilidad. No vamos a arriesgar a ningún jugador, cuando los jugadores estén en condiciones de volver a a la actividad será el momento de hacerlo”, aseguraba el seleccionador.