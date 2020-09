Messi no acudió tampoco al entrenamiento del sábado

Leo Messi acabó con la incertidumbre en una entrevista en goal.com: se queda en el Barcelona. El equipo lleva una semana de trabajo a la que el argentino ha faltado mientras intentaba solucionar su futuro, marcharse del equipo, pero finalmente no ha podido porque los 700 millones de su cláusula de rescisión le retienen, no porque quisiera seguir en el Barça. “Lo voy a dar todo”, aseguró, pese a todo. Es una semana extraña porque faltan muchos futbolistas que están con sus selecciones. En principio está previsto que el capitán se incorporé al equipo el próximo lunes, en la que será su primera sesión con Ronald Koeman. Antes tendrá que pasar la prueba PCR por el protocolo por la pandemia. El técnico holandés tuvo un cara a cara con el jugador después de ser presentado, tras la debacle en la Champions con Setién en el banquillo, en el que le explicó su nuevo proyecto, del que quería que fuera el líder, y no pareció convencerle demasiado, porque de ahí salió el “Messi se ve más fuera que dentro” y después el burofax del jugador y el lío que ha durado diez días.

A la sesión del sábado se unieron Iñaki Peña, Miranda, Aleñá, Pedri y Riqui Puig, que estaban con la selección española sub 21. Coutinho se entrenó al margen y según informa ESPN Koeman “invitó” a Luis Suárez y a Arturo Vidal, con los que no cuenta, a ejercitarse en solitario con un fisioterapeuta mientras resuelven sus salidas a la Juventus y el Inter de Milán, respectivamente.