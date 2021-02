La contundente respuesta de Clemente contra Bildu y Podemos por la Eurocopa en Bilbao

Bilbao va a ser una de las sedes de la Eurocopa de este verano, aunque el coronavirus, como con todo, lo ha dejado en el aire. No está claro que pueda entrar público y eso, económicamente, hace que sea poco rentable organizar un partido ahí. Además, Podemos y Bildu se han unido para rechazarla. Bildu porque dice que sólo ayuda a España; Podemos, porque considera que es un deporte masculinizado. Ambos partidos han recibido muchas críticas y a esas se ha unido Javier Clemente, siempre independiente a la hora de opinar de lo que sea.

“Yo siempre he apoyado que España jugara en la Eurocopa. Yo como seleccionador de Euskadi pedí que España jugasen un partido contra nosotros en San Mamés para que la gente viera un acercamiento de apoyo para la Eurocopa y al final dijeron que no porque no había fechas”, ha asegurado el también ex seleccionador español en Radio Marca.

Considera que el rechazo a la Eurocopa es minoritario en Bilbao: “¿Quién no quiere? Cuatro. Es un evento deportivo y es el fútbo”. Y contradice a la historia en su respuesta. Fue en Bilbao donde se empezó a jugar al fútbol: “Si hay una afición que se ha distinguido en toda su historia, desde 1894 porque el fútbol es algo grande y una cosa muy propia nuestra porque prácticamente donde empezó se empezó a jugar, aunque digan los de Huelva... Empezó también allí o algo antes y luego desaparecieron. El equipo más antiguo de España es el Athletic. La historia futbolística que hay en Bilbao es muy fuerte. Que venga la Eurocopa a Bilbao es un orgullo”.

También ha hablado de la Copa del Rey, que tiene sus críticos. Clemente lo matiza: “En cuanto a vistosidad me gusta más este modelo de un partido y a la calle. Es mucho más bonito, competitivo y difícil de ganar. Pero, económicamente, para el fútbol nacional es malo porque la base económica está en los equipos de Primera. A nivel futbolístico, deportivo y económico no le veo mucho sentido”.