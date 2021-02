Gascoigne golpeó el cadáver de su padre: “Le di un cabezazo, un puñetazo y me vengué”

La muerte de su padre en 2018 víctima del cáncer desató la ira del exfutbolista Paul Gascoigne, según relató él mismo en una entrevista emitida en el podcast de James English. “Le di un cabezazo, un puñetazo y me vengué de lo que pasó cuando era más joven”, contó Gascoigne.

Gazza recordó que en 2010, su padre, John, le envió a una clínica de salud mental después de su intervención en el caso de Raoul Moat. Este se convirtió en un fugitivo de la justicia después de asesinar a la nueva pareja de su exnovia y de causar heridas a ella y a un policía. Localizado por la Policía, su casa fue rodeada y en un momento del asedio, Gascoigne llegó hasta allí vestido con una bata. Afirmó que conocía a Moat y se ofreció a llevarle pollo y cerveza en un intento de convencerle de que se entregara. La Policía negó a Gascoigne el acceso hasta Mout, que terminó siendo abatido por un tirador de élite.

“Cuando estábamos solos en el hospital y él falleció, salté a la cama y lo golpeé. Le di un cabezazo, un puñetazo y me vengué de lo que pasó cuando era más joven. Luego me acosté allí con él y lo abracé durante 45 minutos. A veces pienso que sigue ahí y los sábados es cuando más lo extraño. Pero era tan seco... Hablaría con cualquiera, pero conmigo no”, relató Gascoigne.

“Me gustaba llevarlo conmigo a todas partes cuando jugaba. Ahora mismo estoy bien, pero pensando en ello, en los buenos momentos que pasé, probablemente tuve más momentos buenos que malos”, continuó recordando Gazza.

“Debo haber comprado unos 80 coches y 18 barcos y casas. Cuando me divorcié di mucho dinero a mi familia, gasté mucho en casas, comprando y alquilando en diferentes lugares”, concluyó.