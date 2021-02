El futbolista que se ha rapado la cabeza para apoyar a su hijo con alopecia genética

El jugador del Everton, Allan Marques, ha tenido un gesto con su hijo que ha emocionado a todos. Su mujer fue la encargada de contar la historia en Instagram y ha recibido numerosas muestras de admiración y apoyo. El niño fue diagnosticado a los cuatro años de alopecia genética y el futbolista no ha dudado en cambiar su look para apoyar a su hijo.

“Pensé mucho si debía traer este tema aquí, porque la verdad es que no me siento tan cómodo con él. No estoy seguro de qué palabras usar, qué decir; Pero después de pensar y orar y recibir algunas preguntas, vine a compartirles un camino que hemos recorrido desde hace algún tiempo. Cuando nuestro Miguel tenía 4 años le diagnosticaron alopecia, una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo ataca al propio folículo piloso. ¿Es en serio? ¿Es grave? ¿Tiene tratamiento? ¿Tiene problemas? No. El único gran problema de la alopecia es la estética. Nuestro Miguel es súper saludable y rara vez necesita tomar un medicamento, gracias a Dios. ¿Es genético? ¿Es emocional? Nosotros tampoco lo sabemos. A veces la gente nos pregunta pero hay respuestas que ni siquiera nosotros tenemos”, comienza la publicación de Thais Valentin en su perfil de Instagram.

“Es un niño feliz, ¡siempre se ríe! ¡De bien con la vida! El sol en nuestra casa. Se lo toma todo bien ya veces se burla de sí mismo. Pero a veces acaba entristecido por las preguntas y las miradas. Y ya no quiero verlo así. Sé que todas las madres son sospechosas, pero él es tan especial. Niño amado, adorable, elegido y separado por Dios. ¡Obra maestra del creador! Hecho y perfeccionado de la manera en que Padre soñó para nosotros. Te queremos poco !!! Y también amamos ese pedacito de ti “ Concluye el emotivo post.

Thais también ha querido dar las gracias al jugador del Everton por el precioso gesto que ha tenido con el pequeño Miguel. “Gracias amor @ allanmarques91 por ser el padre más asombroso del mundo” escribió. Las muestras de admiración y apoyo no se han hecho esperar.