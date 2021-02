La irónica respuesta de Simeone a Joao Felix tras su enfado en el Villarreal-Atlético

Joao Felix ha marcado el segundo gol del Atlético contra el Villarreal y en vez de alegrarse se ha enfadado más. No está muy claro hacia quién ha dirigido su rabia, pero que estaba rabioso no había ninguna duda. Se ha llevado la mano a la boca y ha mandao callar a alguien, puede que de su propio banquillo. Según se ha leído en los labios del joven futbolista portugués, ha dicho. “Calla tu puta boca, caralho”. «Estoy contento por Joao, es un jugador diferente, con un talento increíble. Yo creo que no se enfadó con nadie. Lo apoyamos y lo necesitamos», dijo Savic en Movistar.

Pero puede que el destinatario de su cabreo fuera Simeone. Al entrenador argentino le preguntaron por la reacción de Joao: “Me encanta que los jugadores se rebelen”, ha dicho el técnico del Atlético de Madrid. “Tendríamos que preguntar a Joao Félix por la celebración del gol. Cuando le toque hablar, le preguntáis.” También le ha dejado un mensaje: “No recuerdo la última vez que Joau había hecho gol... un tiempito”.

Que las cosas no le están saliendo como se esperaba es un hecho y puede que el delantero cargue con una presión excesiva. Simeone no parece confiar demasiado en él y le gustan otros delanteros como Correa. Es el séptimo gol que marca en este campeonato y está por ver si le vale para ganarse un sitio en el equipo o si, después de su reacción y de no disimular su enfado, recibe algún castigo como consecuencia.

Su gol ha sido determinante para resolver el partido, hundir definitivamente al Villarreal y que el Atlético de Simeone recupere la confianza después de unas semanas muy duras en las que ha visto cómo los rivales se le acercaban y en la Champions, el Chelsea ganaba en la ida de los octavos disputada en el Wanda.