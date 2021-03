Futre echa más leña al fuego por la polémica mano de Felipe en el Atlético - Real Madrid

La mano de Felipe que Hernández Hernández entendió que no era penalti en el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid dio que hablar al día siguiente del partido. El Atlético recurrió a las redes sociales para “atacar” a su rival vecino que, en palabras de Butragueño, se quejó del arbitraje. La cuenta oficial del equipo rojiblanco mandó un tuit en el que dijo que el Madrid “se queja hasta de los aciertos” porque “están acostumbrados de ir con viento a favor”. Futre, leyenda del Atlético, dio me gusta a ese mensaje y mandó el suyo propio: “Me está encantando ser el community manager del club por un día”, dice el ex delantero, que es muy activo en Twitter y no se corta a la hora de criticar al eterno rival. Es más, el tuit fijado que tiene en su cuenta dice así: “Vivo con miedo de resbalarme en el baño y que piten penalti a favor del Madrid”.

Me está encantando ser el community manager del club por un día 😉 https://t.co/9uesj8X1Fe — Paulo Futre (@PauloFutre) March 8, 2021