La “soledad” de Alonso

Los test de pretemporada han dejado un sabor agridulce en Alpine. Alonso ha demostrado estar a un buen nivel tal y como reflejan sus tandas largas, sin embargo, todas las dudas han recaído en el rendimiento del monoplaza. Frente a la visible mejoría de Ferrari o de McLaren, el coche azul no dejó entrever algún atisbo de competitividad. Ni siquiera se sumó al festival de vueltas rápidas y neumático C4 al final de los ensayos como hicieron el resto de pilotos. No es relevante, pero no quisieron mostrar sus carencias o sus virtudes. Alpine está centrada en 2022, el año en el que el marcador se pone a cero en cuanto a normas técnicas y en 2021 deja de suministrar motores a McLaren, que ha cambiado los propulsores franceses por los alemanes de Mercedes. La marca de la estrella suministra unidades de potencia a Aston Martin, Williams y a McLaren y eso, aunque no lo parezca, es una buena fuente de información para mejorar (y porqué no para espiar algunas soluciones porque técnicos de Mercedes se encargan del mantenimiento del motor en cada carrera). Ferrari hace lo propio con Haas y Alfa Romeo y Honda, que motoriza a Red Bull, hace lo propio con Alpha Tauri. Alpine es el único que no tiene “cliente” y eso puede restarle información valiosa. Incluso, equipos como Ferrari han probado en sus equipos “B” algunas piezas antes de incorporarlas a sus coches.