El peor secreto de Hazard: “Es el peor entrenando”

Hazard es un futbolista excepcional pero que, por lo que está pasando en el Real Madrid, no parece que vaya a ser la gran figura del fútbol mundial que parecía. La extraña serie de lesiones que le están impidiendo jugar en el club blanco está lastrando su estrella. Y hace, además, que se dé foco a teorías acerca de su forma de entrenar o cómo se toma el fútbol. Obi Mikel, compañero suyo en el Chelsea, ha vuelto a hablar de eso en una entrevista en The Athletic.

“Siempre he dicho que Hazard es uno de los jugadores más dotados, lo tenía todo: velocidad, potencia, habilidad, técnica... Estaba justo detrás de Messi y Cristiano Ronaldo. Pero solo si él quería”.

Porque todos veían en él el futbolista que debía continuar el legado de Messi y Ronaldo. Junto a Neymar, tenía que hacer de puente a la siguiente generación de Mbappé y Haaland. Pero, aunque al brasileños las lesiones también le han amargado su carrera, sí que ha podido liderar el PSG. Hazard fue el mejor del Chelsea, pero es un jugador sin huella en el Real Madrid. Él aspiraba a ser el nuevo Cristiano Ronaldo: “Hazard se decía a veces ‘si quiero ser tan bueno, puedo serlo. No tan bueno como Messi porque él es de otro planeta, pero creo que puedo estar cerca de Cristiano e incluso mejor’. Esas fueron las palabras que salieron de su boca, pero él no es tan dedicado. No entrena bien, es el peor jugador entrenando con el que he jugado”, continúa Obi Mikel.

En el Madrid no encuentra explicación a lo que le pasa, mientras Obi Mikel sigue desvelando su forma de ser: “Cuando estábamos entrenando, él nos esperaba parado hasta que acabáramos. Es el jugador más vago, pero luego los domingos siempre era el mejor del partido. Era increíble”. No acaba de comprender por qué actuaba de esa manera en los entrenamientos“¿Que por qué es tan malo? Dios mío. Eden, Eden, Eden... ahhhh. Porque era tan bueno que nadie decía nada. Llegaba el sábado y ganaba el partido para nosotros, era el hombre del partido. Pero el lunes y el martes, estaba en el entrenamiento y era como si no estuviera. Parado, deambulando”.

Para su compañero, el carácter del belga ha marcado su carrera: Todo el mundo luchando, gritando en los partidillos y él no hacía nada de eso. Pero le veías en el terreno de juego, lo bueno que era ¡No es justo que algunas personas tengan tanto talento!””