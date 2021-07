Hamilton y Mercedes despiertan del sueño a Verstappen y Red Bull

Todo estaba preparado para que Verstappen y Red Bull lograran una nueva victoria, como la conseguida ayer en la clasficación sprint, en la que Hamilton no pudo hacer nada. O no quiso arriesgar como sí lo hizo hoy desde el momento de la salida. Le ganó la partida al de Red Bull en los primeros metros y desde ahí los dos se enzarzaron en una bonita pelea que tuvo momentos muy críticos con un elevado nivel de riesgo. Los dos estuvieron muy cerca de chocar en cada curva hasta que en el segundo paso por meta ambos se tocaron y la peor parte se la llevó Verstappen, que sufrió un fuerte golpe del que salió algo aturdido, pero bien. Fue la consecuencia de la enorme agresividad que ambos mostraron y que no esperaban en el equipo energético. La carrera se suspendió y se reanudó más tarde.

🔥 ¡HAMILTON logra pasar a LECLERC tras completar una remontada espectacular y a pesar de la sanción! 😲



Lo hizo con Leclerc en “pole” y con Hamilton sancionado, injustamente, con 10 segundos. En la maniobra no se aprecia que Hamilton abra volante para forzar a Verstappen, sin embargo, está fuera de la línea de pista y eso fue entendido por los comisarios como algo punible.

En la resalida Leclerc mantuvo el tipo y lo hizo de forma extraordinaria porque además, varios problemas con un sensor del motor le obligaron a “distraerse” cambiando configuraciones a través de los botones y ruletas que hay en el volante. El monegasco aguantó y sólo a tres vueltas del final sucumbió cuando Hamilton le superó. El inglés hizo una prueba increíble y de esta forma dio un puñetazo en la mesa que devuelve la emoción en la lucha por el título.

Mientras Leclerc hacía segundo y casi gana la carrera, Bottas tampoco pudo con él, lo cual dice mucho de su nivel. El de ambos... En Silverstone Carlos Sainz no tuvo un buen fin de semana. Acabó sexto y pudo rozar el podio de no ser por una mala parada en boxes de los mecánicos de Ferrari que complicaron la vida al madrileño. Mejor, dentro de sus posibilidades, le fue a Alonso, que acabó justo por detrás en una gran séptima plaza, muy por encima de lo que ofrece el Alpine. Su compañero Ocon fue noveno.