Verstappen, “pole” en casa

F-1

Después de 40 años, la Fórmula 1 aterriza en el mítico circuito de Zandvoort, Holanda (Países Bajos). Se trata de una pista muy estrecha, con un trazado como los de antes y sin escapatorias falseadas porque si te sales vas directo a la tierra o al muro. No hay margen para el error. Es una sucesión de curvas sin descanso, algunas de ellas están peraltadas al estilo Indianapolis y la recta es muy corta. Sin duda, es un escenario que para acoger la F-1 anda algo justo, pero como dice Alonso, “es una pista que no perdona”. Max Verstappen juega en casa y marcó la “pole” de forma contundente, y eso que el DRS le falló en la recta principal, es decir, tuvo menos velocidad punta que sus rivales de Mercedes, que se acercaron mucho. Hamilton arrancará segundo y de nuevo tendremos tensión en la salida porque la arrancada se presume muy “caliente”. Adelantar no es fácil y el nivel de riesgo es máximo.

Bottas fue tercero por delante de un increíble Gasly, Leclerc y Sainz, que fue sexto. El español tuvo una buena clasificación, sobre todo, teniendo en cuenta que una hora y media antes del comienzo su coche estaba hecho trizas debido a un accidente sufrido en la tanda libre anterior. Pero el madrileño se rehízo y cumplió el objetivo. Su compañero Leclerc sólo fue 10 milésimas más rápido.

Por su parte, Fernando Alonso partirá desde la novena plaza, justo por detrás de su compañero Ocon. El asturiano no está especialmente cómodo en este circuito a pesar de que es nuevo para casi todos. “Todo el fin de semana ha sido un poco raro: salidas de pista, banderas rojas... Mañana puede haber bastante acción en ese sentido, como algún ‘safety car’. Habrá que estar atentos. De momento, nos hemos librado bien de todos los problemas. Estar en el ‘Top 10’ nos ofrece una buena posición para mañana y ojalá podamos adelantar a alguien. Salimos por la parte limpia, intentaremos consolidar la posición que tengamos, porque creemos que adelantar va a ser muy difícil”, señaló en declaraciones a DAZN. En este sentido, el asturiano aseguró que la “estrategia” será tratar de evitar problemas. “Debemos ser muy agresivos en la primera vuelta y a partir de ahí, estilo Mónaco o Hungría; todo se juega alrededor de las paradas, pero acción en pista no creo que haya mucha”, analizó. Por último, el bicampeón del mundo se mostró algo contrariado con la elección de Zandvoort como circuito del Mundial. “Es un circuito diferente, mucho más estrecho, con instalaciones al límite... La FIA decide dónde corremos. Hay un grupo de fans de Verstappen increíble, supongo que eso habrá influido también. El circuito no perdona, y eso nos extraña un poco, pero hacer 6-7 años eran todos así”, concluyó. Mañana la carrera arrancará a las 15:00 h.