Nuevo “caso Djokovic” en Pekín 2022: un biatleta esloveno renuncia para no vacunarse

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 arrancan el próximo 4 de febrero y ya se han detentado casi 100 casos de covid entre los deportistas. Pese a ello, lo Juegos cuentan ya con su propio “caso Djokovic”, aunque en este caso el atleta no acudirá a los tribunales para defender sus argumentos. Se trata del biatleta Klemen Bauer que ha dejado a la delegación eslovena con un integrante menos al renuncias a sus quintos Juegos Olímpicos para no vacunarse. El biatlón es un deporte de invierno que combina el esquí de fondo y el tiro con carabina.

Bauer, que Ganó una medalla de plata en el Campeonato Mundial de Biatlón de 2012, ha renunciado porque no quiere cumplir las normas que impone el COI. Estas implican que debe ir vacunado, algo que no está dispuesto a hacer. Como ya ocurrió con Novak Djokovic y el Open de Australia, el protocolo de la cita de Pekín implicaba que los deportistas debían ir con una pauta de vacunación completa o bien una exención médico sostenible para no inocularse. El esloveno no ha querido pasar por el aro y explicado, a través de Facebook lo que considera una “dolorosa decisión”.

“La vida está llena de decisiones. Algunos son más fáciles, otros más difíciles. Este reciente fue definitivamente una de las más difíciles. Tomar una decisión que te impida hacer lo que más te gusta, hacer lo mejor y que te ha estado marcando la mitad de tu vida no es fácil” comienza diciendo el atleta.

Creo en la resistencia natural

“Como atleta de élite desde hace mucho tiempo, tengo una actitud especial y extremadamente respetuosa hacia mi cuerpo y la salud y nunca doy todo lo que se me dice por sentado. Agradezco cada respiración y cada movimiento que hago. Siempre fui consciente de lo que pasaba con mi cuerpo durante los entrenamientos, competiciones y otros momentos estresantes. No me importa lo que ponga en mi cuerpo y cómo reacciona ante todo, es por eso que confío firmemente en mi sistema inmunológico y creo en la resistencia natural. No estoy listo para interferir en mi organismo de una manera desconocida. Respeto sincera y firmemente la decisión de cada individuo, al igual que yo, acepto las consecuencias de mi decisión con toda responsabilidad. Cuando dedicas la mayor parte de tu tiempo, esfuerzo y energía a algo, renunciando a tu vida familiar, eso hace que todo sea mucho más difícil. Así que gracias a todos por vuestra comprensión, respeto y apoyo”, concluye en su mensaje en redes sociales.

El primer informe sobre covid en los deportistas que han viajado a Pekín revela la detección de 39 casos positivos en el aeropuerto de la ciudad y 33 en la burbuja establecida para el desarrollo de la competición. Según informó el Comité Olímpico Internacional (COI), se han llevado a cabo 2.586 pruebas hasta ahora en el aeropuerto entre los viajeros acreditados para los Juegos y otras 336.421 entre las personas que ya estaban dentro de la burbuja.