La emocionante carta de Alexia Putellas tras su grave lesión: “Todo puede cambiar en un apoyo o un segundo”

España tiene que aprender a jugar sin Alexia Putellas en la Eurocopa que empieza el viernes contra Finlandia. Su rotura de ligamento cruzado anterior le aparta de la selección en esta competición. Serán seis meses de baja: “No sé cómo empezar a escribir estas líneas. Miro la foto y veo lo rápido que puede cambiar todo en un apoyo o un segundo pero lo primero que me ha confirmado esta situación es el amor real y puro que siento hacia este deporte”, escribe en Instagram. “Podría culparlo de porqué ahora, porqué a un día de que empezara la Eurocopa que tanto tiempo llevo deseando y trabajando, pero no lo hago. Siento que he sido una privilegiada durante mucho tiempo. Solo me nace agradecimiento por toda esa felicidad diaria tan difícil de conseguir para cualquier persona. “Me di cuenta hace mucho tiempo y puedo decir que disfruté todo el camino hasta día de hoy. Ahora empieza una nueva etapa”, continúa la mejor jugadora del mundo.

Quería ilusionar a los que están más deprimidos por su baja: “Desde que tengo uso de razón, jamás he estado más de 5 días sin tocar un balón, entrenar o competir. Era y es mi pasión y será todo un reto este proceso pero confío en recuperarme, retomar el camino y terminar lo que empecé”, cuenta acerca de su pasión por el fútbol.” Sin duda, seré una aficionada más durante un tiempo y viviré, gritaré y vibraré todos los momentos desde la grada”, dice como apoyo a sus compañeras, que ahora tiene que asumir entre todas la responsabilidad: “Compañeras, estoy con vosotras y con confianza plena. Sé de lo que sois capaces de hacer cada día y de lo poderosas que sois. Creedlo y a por ello 😉Agradezco absolutamente todos los mensajes y detalles que he recibido. Muchas gracias de corazón. Nos vemos pronto. Un abrazo”, acaba Putellas.

Las respuestas a su mensaje han llegado desde todos lados. Desde compañeras de equipo, futbolistas de otros conjuntos, ex futbolistas como Puyol, deportistas como Ona Carbonell, Eli Pinedo, Paula Badosa, pero también famosos como el humorista Dani Martínez