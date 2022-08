Becas Podium: presente y futuro

La mañana del 24 de julio de 2021 una joven luchadora emocionó a toda España. Practica taekwondo, un deporte minoritario en nuestro país, aunque no por resultados, que suelen ser excelentes. Fue pasando rondas en los Juegos Olímpicos de Tokio, y se plantó en la final y no se llevó el oro por apenas unos segundos. Lloró tras ese último combate. Fue un instante. Después sonreía con la plata en el cuello, y es que ¡solo tenía 17 años! Los espectadores que se acercan a este tipo de especialidades cada cuatro años se preguntaban: pero, ¿quién es Adriana Cerezo? Tan joven y tan menuda (compite en categoría de -49 kilos) la brava madrileña ya tocaba una cumbre gracias a su esfuerzo y a su talento, a la sabiduría de su entrenador, a los que la apoyan... Y con la ayuda de Podium, un respiro económico necesario para poder desarrollarse en el deporte. Adriana había tenido ya grandes resultados en las categorías inferiores y pasó a formar parte del programa de becas impulsado por Telefónica y el Comité Olímpico Español (COE), dirigida a talentos tempranos, de menos de 23 años; una iniciativa que ha contribuido de forma importante a que la salud del deporte español no decayera. Cuidar el presente y guardar el futuro.

Con la élite del deporte nacional más o menos cubierta, se temía por lo que estaba por llegar y que aspirantes a campeones y campeonas, o a llegar a unos Juegos, donde solo participan los privilegiados (el lema de Podium es: «Sé lo que quieras ser, sé olímpico»), no tuvieran la oportunidad ni de intentarlo por falta de recursos. Era la época de la crisis que se arrastraba desde 2008. Y María Escario, periodista de TVE, y Alejandro Blanco, presidente del COE, fueron a ver a José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, para hacerle una proposición. Así, no tardó en empezar a andar el Programa Podium. Lo hizo en 2014 con 80 deportistas, de los cuales 22 se clasificaron para los Juegos de Río 2016 e incluso uno de ellos, el piragüista Marcus Cooper, embajador de Podium desde 2017, se proclamó campeón olímpico con una remontada memorable en K1 1.000. No había mejor manera de que el programa, que ya se había ampliado a los Juegos de Invierno, saliera reforzado. Se renovó para el ciclo olímpico de Tokio 2020, que tuvo la dificultad añadida de la pandemia y de que se retrasara al verano de 2021. Para la cita de Japón fueron 17 los becados de Podium en ese momento que lograron plaza, pero es que un total de 57 integrantes de la delegación española habían formado parte en algún momento del programa. La plata de Adriana Cerezo fue además la primera medalla de España, con lo que eso supone, porque en los Juegos más que en ningún otro lado hay una sensación profunda de equipo, se practique el deporte que se practique, y los éxitos que consiguen unos animan a los que están a punto de competir. Por tanto, en Río fueron 22, en Tokio 57 y en los Juegos de Invierno de Pekín de este mismo año 5 «podiums» más un ex podium.

En total, 85 deportistas que han formado o forman parte de la «Familia Podium» cumplieron el sueño de lograr el billete olímpico. Además, han sumado siete medallas, porque a las ya citadas de Marcus Cooper y Adriana Cerezo, logradas mientras estaban recibiendo la beca, en Tokio se unió el segundo metal del piragüista (plata en K4 500), el bronce de Joan Cardona en la clase Finn de vela, el bronce de Jordi Xammar (y Nico Rodríguez) en 470, la plata en suelo en gimnasia de Ray Zapata y el flamante oro de Alberto Ginés en escalada, deporte que se estrenaba en los Juegos nipones. A ello se añaden 13 diplomas olímpicos, 11 en Juegos de verano: Álvaro Martín y Diego García (marcha), Adrián Ben (atletismo, 800 metros), Paula Badosa (tenis), Marcos Ruiz (halterofilia), Niko Shera (judo), Gabriel Escobar (boxeo), Paula Barceló (vela), Hugo González (natación), Manel Belastegui (remo) y Jesús Tortosa (taekwondo); y 2 en Juegos de invierno: Javier Lliso (esquí acrobático «big air») y Olivia Smart (patinaje artístico, danza).

Las becas de Telefónica continúan al menos hasta los Juegos de París 2024 y allí una de las disciplinas que serán novedad en el programa olímpico es el baile deportivo, a través del conocido de forma común como Break dance, aunque su nombre es Breaking. Martín Perea Jaque, miembro de la «Familia Podium», intentará estar allí dentro de dos años.

De estas ayudas se benefician cada año un total de 88 deportistas, que practican 33 deportes: 29 correspondientes a Juegos de verano y cuatro a Juegos de invierno. Se trata de 1.400 euros brutos para material, poder salir a competir... Los Juegos son el objetivo último, pero en el camino también hay campeones y subcampeones del Mundo, de Europa... Son más de 500 medallas las conseguidas en competiciones internacionales por los deportistas que han formado parte de Podium.