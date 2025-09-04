Aleksandre Topuria vuelve al octágono de la UFC: 22 de noviembre en Catar

Tras varios meses de espera, ha llegado la hora. Aleksandre Topuria volverá a enfundarse las guantillas y se subirá al octágono de la UFC el próximo 22 de noviembre, tal y como se señalaba en los rumores de los últimos días.

El hispano-georgiano regresa nueve meses después de su primera victoria dentro de la mayor liga de MMA del mundo, donde venció a Colby Thicknesse por decisión unánime. Por ello, Aleksandre afrontará su segundo combate de UFC con el objetivo de seguir escalando posiciones en el ranking del peso gallo.

Enfrente tendrá un rival mucho más exigente que el anterior y que ya sabe lo que es ganar dentro de la UFC.

El rival de Aleksandre Topuria

El Fight Night de Catar tendrá como uno de los principales protagonista a Aleksandre Topuria. El hispano-georgiano se medirá el próximo 22 de noviembre al kazajo Bezkat Almakhan (12-2), en la que será la primera velada de la UFC en el país asiático, tal y como ha adelantado 'Marca'.

Según las informaciones, el combate está apalabrado verbalmente, pero aún falta por hacerse oficial a través de la firma del contrato por parte de los dos peleadores. Se trata de la pelea más exigente para Aleksandre hasta la fecha, puesto que el kazajo ya ha debutado en la UFC y posee un gran historial a sus espaldas.

¿Quién es Bezkat Almakhan?

El peleador kazajo será una piedra más en el camino de Aleksandre Topuria. No obstante, se trata del mayor reto hasta la fecha. Y es que su historial de 12 victorias y 2 derrotas da mucho de qué hablar. Se trata de un luchador muy agresivo, con un buen pateo y con un gran poder de finalización.

De sus 12 victorias, 10 han sido por la vía del nocaut, una por sumisión y otra por decisión. Su estilo de pelea se basa en comenzar desde el primer asalto presionando a su rival, exigiendo una intensidad muy elevada desde el principio.

Tan solo lleva dos combates dentro de la UFC, de los cuales uno acabó en victoria y otro en derrota. Sin embargo, la estadística engaña. Su único tropiezo fue en su debut ante Umar Nurmagomedov, uno de los mejores luchadores del peso gallo. Cayó por decisión, y en su siguiente combate fue capaz de noquear a su rival en tan solo un minuto.

Sin embargo, el kazajo posee un punto débil: los derribos. En su primer combate, Umar Nurmagomedov logró derribar en varias ocasiones a Almakhan, lo que deja claro que ese es uno de los puntos flacos. Un aspecto a tener en cuenta puesto que Aleksandre Topuria es un especialista en el control y en los derribos. Así se vio en su primer combate dentro de la UFC, y se espera que sea algo parecido en este segundo.

Un combate para seguir escalando en el peso gallo

A pesar de ser una pelea exigente, se trata de una nueva oportunidad para el hispano-georgiano de seguir avanzando en el ranking del peso gallo. Actualmente, Aleksandre está fuera del top 15 de la división. Sin embargo, un buen desempeño el próximo 22 de noviembre podría colocarle dentro de los mejores de la categoría o, al menos, estar en el radar para entrar en su próxima pelea.

A falta de confirmación oficial por parte de la UFC, todo hace indicar que su regreso es inminente. Nueve meses han bastado para que Aleksandre haya recuperado energía y afronte su segundo combate dentro de la UFC. Y de su mano estará Ilia Topuria, que le ayudará en el campamento de preparación como viene siendo habitual. Una tradición que, sin duda, les ha funcionado a lo largo del tiempo y con la que buscarán sumar una nueva victoria para el historial.