La anécdota nocturna de Pipi Estrada e Iker Casillas: "Me metió borracho en un cubo de basura"

El periodista deportivo Pipi Estrada ha sorprendido recientemente al público al revelar una de las anécdotas más insólitas de su trayectoria personal, protagonizada nada menos que por el exportero del Real Madrid, Iker Casillas.

Durante una charla distendida, Estrada rememoró una noche de diversión que acabó de una forma tan cómica como inesperada. Según contó, tras una larga jornada de fiesta, el periodista había terminado bastante “contento”, y fue entonces cuando el propio Casillas decidió gastar una broma que quedaría grabada en su memoria.

“Iker me metió borracho en un cubo de basura. ¡No me lo podía creer! Fue una locura, pero nos reímos muchísimo”, relató Pipi entre risas.

La escena, según su descripción, se produjo en un ambiente de buen humor y camaradería, sin ningún malentendido de por medio. “Era todo en tono de broma, de buen rollo. Aquella noche fue un desmadre divertido, y Casillas se lo tomó con mucha gracia”, añadió el periodista.

Esta peculiar historia ha vuelto a poner de relieve el lado más desenfadado y bromista del exguardameta, que fuera capitán de la Selección Española y una de las figuras más queridas del fútbol nacional.

Con el paso de los años, tanto Casillas como Estrada han protagonizado incontables momentos mediáticos, pero pocos tan inesperados y simpáticos como aquel episodio nocturno que, según parece, sigue provocando carcajadas cada vez que se recuerda.