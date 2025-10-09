Arman Tsarukyan manda un mensaje a Ilia Topuria y a la UFC: "Solo yo puedo ganar a Ilia"

El próximo paso de Ilia Topuria dentro de la UFC sigue siendo un misterio. Los rumores indican que Justin Gaethje podría ser el siguiente, pero ni la UFC ni el propio Topuria han confirmado nada. Todo apunta a que el hispano-georgiano volverá a la jaula para enero de 2026, por lo que no resta demasiado tiempo para descubrir el plan que tiene preparada la compañía con el campeón.

Sin embargo, en medio del mar de dudas, Arman Tsarukyanha vuelto a mandar un mensaje. Y es que el armenio no olvida a Topuria y sigue creyendo que él es el contendiente número uno para luchar por el cinturón.

Sin embargo, Tsarukyan tendrá que pelear el próximo 22 de noviembre ante Dan Hooker, algo que podría quitarle la oportunidad por el título. Aún así, el armenio ha querido dejar claro que irá a por Ilia Topuria para arrebatarle el cinturón del peso ligero.

Tsarukyan cree que es el único que puede vencer a Topuria

Durante varias semanas, Arman lanzó mensajes y dardos al hispano-georgiano, tratando de provocar una reacción que no llegó. Ilia tenía claro que no quería darle la oportunidad a Tsarukyan, y en ningún momento hubo respuesta.

Los ataques de Tsarukyan cesaron, pero ahora ha vuelto para dejar clara su opinión. En una entrevista con Ariel Helwani, el armenio aseguraba que es el único en poder vencer al campeón. "Soy el único que puede vencer a Ilia en nuestra división... y todo el mundo lo sabe. Incluso la UFC lo sabe, por eso intentan impulsarlo al máximo", confirmaba.

Dana White confirma quién será el contendiente número uno

Durante varios meses, el nombre de Arman Tsarukyan ha estado presente en las conversaciones. No obstante, su falta de actividad en el último año y medio ha provocado que la compañía necesite algo más para darle la oportunidad. Es por ello que el armenio tendrá que pelear contra Dan Hooker el próximo 22 de noviembre para poder ser el próximo contendiente.

Así lo aseguró el propio Dana White, presidente de la UFC, afirmando que el ganador de dicho combate sería el contendiente número uno por el título.

Por otra parte, el nombre de Justin Gaethje suena con fuerza. Todo apunta a que será el estadounidense el que enfrente a Topuria, pero las palabras de Dana White dejan dudas. Es posible que Ilia se vea las caras con Gaethje y sea el ganador del combate entre Tsarukyan y Hooker el siguiente en la cola.

No obstante, también existe la posibilidad de que el ganador de dicho combate sea directamente el rival de Topuria, que peleará si todo se confirma en el mes de enero y, como muy tarde, en marzo de 2026.

Tsarukyan la lía con unas polémicas declaraciones

El armenio ha protagonizado unas polémicas declaraciones que han revolucionado las redes. Su combate el 22 de noviembre está próximo, por lo que Ariel Helwani, periodista, decidió entrevistar al luchador.

Al ser preguntado por el pleito y la presencia de sus padres, Arman dejó una respuesta que dará mucho que hablar. "Mi madre se quedará en casa. Esto es un deporte de hombres, las mujeres deberían quedarse en casa", afirmaba.

Y es que en países de Europa del Este como Armenia, las mujeres brillan por su ausencia en este tipo de eventos. Según explicaba Arman Tsarukyan durante la entrevista, es una cuestión de cultura y costumbres.

Respecto al combate, Tsarukyan insistió en que "piensa hacer una gran actuación", para después retar a Ilia Topuria a principios de 2026. Todo está en manos de la UFC, que tendrá que decidir qué peleador es merecedor de luchar por el título.