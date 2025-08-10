Arman Tsarukyan pone fecha a su posible pelea con Ilia Topuria: "Quiero pelear por el título lo más pronto posible"

Arman Tsarukyan no puede quitarse de la cabeza la pelea contra Ilia Topuria. El armenio desea regresar al octágono de la UFC con la oportunidad de hacerse con el cinturón, esa que no pudo aprovechar en enero de este mismo año ante Islam Makhachev.

Desde que Topuria se hiciera campeón, Tsarukyan no ha parado de enviar mensajes al hispano-georgiano a través de sus redes sociales, tratando de ganar la atención suficiente para que Ilia y la promotora acepten el reto.

Actualmente, Arman se encuentra en la primera posición del ranking del peso ligero, lo que implica que, en teoría, es el primer contendiente. Sin embargo, la UFC e Ilia Topuria deben discutir que será lo próximo para 'El Matador'.

Ante la falta de confirmación, Arman Tsarukyan ha vuelto a 'forzar la maquina' volviendo a dejar un mensaje. Según ha confirmado recientemente, el armenio está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de poder realizar el combate este mismo año.

Tsarukyan, dispuesto a pelear dos veces en 2025

Tantas son las ganas de Tsarukyan de pelear contra Ilia Topuria, que ha admitido estar dispuesto a pelear hasta en dos ocasiones este mismo año. En una entrevista para MMA Fighting, Arman ha confesado que aceptaría una pelea en un corto plazo.

"Si la UFC me dice de pelear en octubre... y en diciembre con Ilia, ok. Pelearé con cualquiera, pero ellos deben decirme: 'si ganas a este chico, pelearás por el título'. Y no hacer un Paddy vs Topuria y un Tsarukyan vs alguien. Quiero pelear por el título lo más pronto posible", aseguraba.

La 'ofensa' de Tsarukyan a Topuria

Además de retar al hispano-georgiano una vez más, el armenio ha vuelto a enviar una indirecta a Topuria. Y es que durante uno de sus entrenamientos de cardio, Tsarukyan se ejercitaba con la canción de 'el mariachi' de fondo.

Y es que dicha canción se ha vuelto un emblema de Ilia, que sale con ella para disputar sus combates.

Chael Sonnen cree que Tsarukyan es el siguiente

Cuando todo apuntaba a que Justin Gaethje y Paddy Pimblett eran los principales candidatos para pelear con 'El Matador', el expeleador de la UFC Chael Sonnen ha incluido a Tsarukyan. Y es que su nombre parecía totalmente descartado de la ecuación según las palabras de Ilia en las últimas semanas, donde aseguraba que la UFC le pondría "en la nevera" y que no le daría la oportunidad de pelear por el cinturón.

Sin embargo, Sonnen ha asegurado que ambos luchadores se verán las caras próximamente. Durante una entrevista para MMA Junkie, Sonnen ha asegurado que el plan de la UFC es juntar al hispano-georgiano y al armenio en un próximo combate.

"No es una opinión, es una realidad. Es Arman vs Ilia. Ese es el plan de la UFC al 100%", confirmaba.

A la espera de la decisión de la UFC

A pesar de que el armenio ha asegurado estar en conversaciones con la promotora para definir este combate, lo cierto es que la UFC sigue replanteándose el camino a seguir. Parece que las tres opciones que se barajan sobre la mesa son Justin Gaethje, Paddy Pimblett y Arman Tsarukyan, y ahora solo falta determinar quién de los tres será el elegido.

No obstante, cada vez más son los rumores que apuntan a que 'El Matador' podría estar de regreso este mismo año, más concretamente en diciembre en lo que sería el último evento de la compañía en 2025.