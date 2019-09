El español Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula Uno y ganador del pasado Mundial de Resistencia (WEC), que correrá del 3 al 9 de septiembre el Rally de Marruecos, ha afirmado que su objetivo en la prueba africana es finalizar sin “grandes problemas” y probar sensaciones antes de decidir ir al Dakar, que se correrá en Arabia Saudí en enero.

“Sólo tengo la experiencia de dos días de rally en Sudáfrica, aunque no competía, y fueron días medio horribles. Así que de Marruecos espero volver con un aprendizaje completo. El objetivo es hacer los cinco días sin complicaciones”.

Para ello contará como copiloto con el experimentado Marc Coma, que ganó el Dakar en cinco ocasiones en la categoría de motos. Gracias a su ayuda el ex piloto de fórmula 1 va mejorando su conducción y adaptándose a la novedad de los rallys: “Cuando aflojo un poco, cuando no sé lo que hay al otro lado de la duna, él es el primero que anima a no bajar la velocidad. Me explica todo lo que sabe de navegación, de dunas, su experiencia, me hace mejor piloto”.

A preguntas de los periodistas, Fernando no despejó la duda de su regreso a la Fórmula Uno: “No tengo planes a corto plazo para volver a la F1. La situación no ha cambiado mucho desde que el año pasado decidí salir de la burbuja y respirar un poco después de 18 años al máximo nivel. La F1 te exige dedicación total 300 días al año y ahora estoy respirando un poco fuera. Cuando coja un poco de aire quién sabe si volveré o no”

El doble campeón mundial asturiano de F1, que ha estado 18 años en la categoría reina -”casi la mitad de mi vida”-, se alejó de las grandes pruebas al finalizar la temporada del 2018, aunque reconoce que la Fórmula Uno es donde mejor se siente. “En todos los lugares estoy fuera de sitio, aunque también es divertido”, dijo.

“No hay ningún atleta en ningún deporte que haya estado ese tiempo continuamente a ese nivel. Todo el mundo ha tenido lesiones o han parado unos meses”, indicó Alonso, que puso como ejemplo al baloncestista estadounidense Michael Jordan -posiblemente el mejor de toda la historia-, que estuvo alejado de la competición primero por lesión y luego por decisión personal (durante un periplo en el que se dedicó al béisbol).

Alonso hizo balance del 2019, año del que afirmó estar muy contento e ilusionado por las tres victorias conseguidas en las 24 Horas de Daytona (Florida, EEUU), en las 24 Horas de Le Mans (Francia) y en el Mundial de Resistencia.

“He hecho algo antiguo, que ya no se lleva” explicó en referencia su trayectoria fuera de la Fórmula Uno, participando en competiciones muy diferentes entre sí, como las pruebas de resistencia y los rallis. “Antes los pilotos corrían cualquier carrera; ahora está todo muy profesionalizado.”

Preguntado por la diferencia entre las distintas pruebas que ha corrido, Alonso indicó que es como comparar la hípica con el baloncesto.

“La Fórmula Uno es un deporte de precisión, de repetir una vuelta hasta lograr la perfección, mientras que en los rallys se trata de improvisar, de actualizar constantemente el software de la cabeza para adaptarlo a los imprevistos”