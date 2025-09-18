Attaoui vuela hacia la final de los 800 con un sprint que invita a soñar

Difícil encontrar una forma mejor de entrar en la final de un Mundial que la que ha logrado Mohammed Attaoui. El de Torrelavega ha ganado su semifinal con una suficiencia pasmosa, realizando un adelantamiento espectacular por la calle exterior en la última curva.

Attaoui minimizó el gasto de fuerzas en el primer 200, que salió muy explosivo al ser la última serie y tener todos la referencia por tiempos. Empezó el último de los ocho participantes, y así entró en la contrarrecta de meta.

Sin embargo, en la zona curva del anillo, el cántabro salió hacia la calle exterior y adelantó a todo el grupo antes de la recta final. Se destacó en solitario y entró mirando hacia atrás para ganar la serie con 1:43.18, la mejor marca de todos los semifinalistas junto al irlandés McPhillips. Un auténtico carrerón.

En la segunda serie, David Barroso ha corrido confiando en su buen final, con ese empuje en los últimos 100 metros, pero el ritmo se ha puesto imposible en una serie rapidísima. El extremeño ha terminado sexto con un 1:44.27 muy cercano a su marca personal en una semifinal que ha ganado el irlandés McPhillips.

La final tendrá lugar el sábado alrededor de las 15:20, hora española, donde Attaoui tratará de sumar un nuevo metal para la delegación española, que por ahora se sustenta en la marcha de María Pérez. No va a ser sencillo en absoluto, pero si algo ha demostrado hoy en las semifinales es que se puede soñar con subir al podio.