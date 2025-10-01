La ayuda de Simeone a Luis Enrique con su decisión más polémica

Diego Pablo Simeone vivió una escena poco habitual en sus encuentros: desde las gradas. El técnico argentino fue sancionado con un partido tras su expulsión en Anfield, lo que le obligó a abandonar el banquillo para ver el partido contra el Eintracht Frankfurt desde lo alto del Metropolitano. Pero lejos de lamentarse, Simeone declaró que quizá esa perspectiva tenga ventajas.

“Se ve mejor desde arriba. Eso está claro. Se entiende todo mucho más simple”, comentó tras el partido. Añadió además que “es positivo que el equipo haya ganado esté abajo o arriba”. Con esas palabras, concede mérito a lo que muchos ya ven como una nueva moda en los banquillos.

Y es que, según relata ElDesmarque, esta idea ya había empezado a defenderla otro entrenador con fuerte peso mediático: Luis Enrique. El asturiano ha experimentado últimamente con distintos puntos desde los cuales seguir los encuentros, una tendencia que va más allá de lo anecdótico. Ya se le vio con pedir estructuras elevadas (“andamios”) en sesiones de entrenamiento, tanto en el Celta como en la Selección Española, para observar mejor. Ahora, esa visión parece aplicarse también en partidos oficiales.

Luis Enrique, asegura la crónica, ha combinado posiciones: parte del partido lo vive desde la grada, parte desde el banquillo. La intención es clara: tener una óptica diferente que le permita detectar mejor los detalles, corregir con mayor claridad y manejar el partido desde una visión más amplia.

Simeone, al reconocer esa ventaja, refuerza la idea de que dirigir desde arriba no es un gesto pasivo, sino una estrategia con efectos reales en cómo se ve el juego, cómo se interpreta el ritmo, los espacios, la distribución de los jugadores… y cómo se puede influir en ellos, aun sin estar en el césped.