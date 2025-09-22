Acceso

Balón de Oro 2025, en directo: nominados, votación, ganadores, reacciones y última hora de la gala

Dembélé y Lamine son los dos grandes favoritos de este año

Laura Mesonero Ortiz
Guillermo Sebastià
La gala más esperada del fútbol mundial ya está en marcha. Este lunes 22 de septiembre se entregan en París los prestigiosos premios de France Football, donde Dembélé y Lamine Yamal parten como grandes favoritos para suceder a Messi y Haaland en la historia del trofeo. Además del Balón de Oro masculino y femenino, se conocerán los ganadores del Trofeo Yashin y el Trofeo Kopa, con presencia destacada de Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey entre las nominadas.

Ganador del Balón de Oro 2025

¿Quién puede ganar el Balón de Oro 2025?

Entre los candidatos más comentados destacan Ousmane Dembélé, flamante campeón de la Champions con el PSG y pieza clave de la selección francesa, y Lamine Yamal, la joya del Barcelona, que a sus 18 años ya ha protagonizado una temporada de ensueño en el fútbol europeo tras ganar Liga y Copa del Rey.

También nombres como Vitinha, Kylian Mbappé, Raphinha o Mohamed Salah aparecen en las quinielas, aunque la sensación general es que el duelo está marcado por la disputa entre el talento azulgrana y parisino.

Todo listo en París

El Balón de Oro 2025 ya está en marcha en el Théâtre du Châtelet. Dembélé y Lamine Yamal se presentan como los grandes favoritos en la categoría masculina, mientras que Aitana Bonmatí aspira a revalidar su corona en el fútbol femenino. Además, la gala premiará al mejor portero con el Trofeo Yashin y al mejor joven con el Trofeo Kopa.

