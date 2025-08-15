El aplaudido gesto de un jugador del Real Madrid de Baloncesto con el fallecido en Tres Cantos

El incendio de Tres Cantos fue más allá de las 1.500 hectáreas arrasadas, los vientos a 70 kilómetros por hora y el desalojo de 180 personas. Además murieron Mircea Spiridon, un hombre de origen rumano de 50 años y 18 caballos.

"Mircha" murió intentando salvar a los caballos de la hípica de Soto de Viñuelas. Un gesto de valentía que Mario Hezonja, jugador del Real Madrid de baloncesto, ha reconocido con un gran gesto solidario y un emotivo mensaje.

El alero croata pidió ayuda por redes sociales para contactar con la Hípica y no ha dudado en colaborar en la campaña de Gofundme para recaudar fondos con los que hacer frente a los gastos del funeral y la repatriación del cuerpo del fallecido a su Tulcea natal, en Rumanía, donde reside su madre.

"Un verdadero héroe"

"Como propietario de caballos y de un establo, me deja absolutamente sin palabras tu valentía y tus acciones desinteresadas. Eres la viva imagen de lo que significa ser un hombre y un verdadero héroe", escribió el jugador en la página web habilitada para la recogida de fondos a la que aportó 1.000 euros.

En sus redes sociales Hezonja agradeció la ayuda recibida para poder contactar con la hípica e hizo un llamamiento para que más gente sume a la iniciativa: "¡Muchísimas gracias a toda la gente que habéis respondido tan rápido! ¡Todo lo que podéis ayudar os lo agradezco de corazón!", señaló, compartiendo el enlace a la página.

Una iniciativa que de momento ha logrado recaudar 30.741 euros.

¿Quién era Mircea?

Mircea Spiridon tenía 50 años y era de nacionalidad rumana. Llegó a Tres Cantos hace casi dos décadas con el propósito de sacar adelante a su familia. Mecánico de profesión, se había establecido en el municipio madrileño, donde era conocido por su carácter amable y su disposición a ayudar a los demás.

Su vida quedó marcada por el incendio que comenzó cerca de las 20:00 horas en una zona de pasto próxima a la urbanización de Soto de Viñuelas, que se extendió rápidamente debido al viento y las altas temperaturas, calcinando más de 2.000 hectáreas y obligando a evacuar a cientos de vecinos.

Mircea murió tras sufrir quemaduras en el 98 % de su cuerpo y graves lesiones por inhalación de humo. Intentó socorrer a su amigo Miguel, de 83 años y dueño de una hípica, y liberar a los caballos atrapados en las cuadras cuando las llamas avanzaron con rapidez. Fue rescatado por un helicóptero de la Guardia Civil y trasladado al hospital público de La Paz, donde falleció horas después.