Directo
Barcelona - Real Madrid, en directo hoy: jornada 9 de la fase regular de la Euroliga, El Clásico
Los de Scariolo buscan su primera victoria como visitante en Europa ante su máximo rival, en un duelo que marcará el rumbo de la competición para ambos equipos
El partido de la novena jornada de la fase regular de la Euroliga enfrenta al FC Barcelona y al Real Madrid en el emblemático Palau Blaugrana. Los azulgranas, con un récord de 5-3, buscan encontrar su fortaleza en casa, mientras que los madridistas, con 4-4, intentan superar sus dudas como visitantes, además de afrontar la baja confirmada de Chuma Okeke. Este Clásico, marcado por la tensión histórica y la importancia en la tabla, promete ser un test decisivo en la temporada continental de ambos equipos.
Última hora del Barcelona - Real Madrid: jornada 9 de la fase regular de la Euroliga, El Clásico, en vivo online
Barcelona: Último entrenamiento previo al partido de hoy 🔥
El Real Madrid ya está en el Palau Blaugrana 📍
El Clásico ✨
Declaraciones de Facundo Campazzo 🎙️
Listo para debutar ✅
Palabras de Sergio Scariolo 🎙️
Real Madrid: Último entrenamiento previo al partido de hoy 🔥
👋🏻 ¡¡COMENZAMOS!! 🏀
Les damos la bienvenida al directo del partido entre el Barcelona y el Real Madrid, por la novena jornada de la Euroliga.
✕
Accede a tu cuenta para comentar