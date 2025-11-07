Barcelona - Real Madrid, en directo hoy: jornada 9 de la fase regular de la Euroliga, El Clásico

El partido de la novena jornada de la fase regular de la Euroliga enfrenta al FC Barcelona y al Real Madrid en el emblemático Palau Blaugrana. Los azulgranas, con un récord de 5-3, buscan encontrar su fortaleza en casa, mientras que los madridistas, con 4-4, intentan superar sus dudas como visitantes, además de afrontar la baja confirmada de Chuma Okeke. Este Clásico, marcado por la tensión histórica y la importancia en la tabla, promete ser un test decisivo en la temporada continental de ambos equipos.﻿

Última hora del Barcelona - Real Madrid: jornada 9 de la fase regular de la Euroliga, El Clásico, en vivo online