El Baskonia prescinde de Pablo Laso: ¿futuro seleccionador?

Pablo Laso ha dejado de ser entrenador del Baskonia. Paolo Galbiati, técnico italiano de 41 años, sustituirá al vitoriano en el Buesa Arena. Galbiati ha firmado por dos temporadas y llega procedente del Aquila Basket Trento con el que logró la Copa de Italia la temporada pasada y la cuarta plaza de la liga. Tras esta brillante temporada, debutará en la Liga Endesa y en la Euroliga de la mano del conjunto vasco.

El preparador lombardo estuvo en las categorías inferiores del Olimpia Milán y fue asistente de Luca Banchi en el Torino, donde debutó como primer entrenador. Asimismo, fue asistente de Larry Brown y pasó por clubes como Biella, Vanoli y Varese. Además formó parte del cuerpo técnico de la selección absoluta italiana. "Tiene proyección, conocimiento del juego moderno y una fuerte apuesta por el desarrollo y crecimiento del equipo", apunta el Baskonia en una nota de prensa.

El club vasco anunció la salida de Laso en un escueto comunicado: "El técnico vitoriano deja de ser entrenador de Baskonia. Baskonia ha decidido llevar a cabo un cambio al frente de su banquillo y Pablo Laso finaliza su etapa como entrenador de la plantilla azulgrana. El club agradece su compromiso y profesionalidad durante el tiempo que ha estado al frente del banquillo azulgrana y le desea lo mejor en su futuro personal y profesional. Mila esker, Pablo!".

Laso llegó al Baskonia la pasada temporada procedente del Bayern Múnich. En Alemania recaló en 2023 después de haber salido del Real Madrid poco después de haber sufrido un infarto de miocardio el 5 de junio de 2022. En esta etapa en Vitoria la temporada ha sido considerada un fracaso, ya que el equipo no se clasificó para la Copa del Rey, estuvo siempre lejos de los puestos que daban la clasificación para el "playoff" o el "playin" de la Euroliga y en la Liga Endesa acabó en la octava plaza para ser eliminado en cuartos de final, 2-0, por el Real Madrid.

La salida de Laso del Baskonia puede significar su llegada al banquillo de la selección. Sergio Scariolo dirigirá en el Eurobasket su último gran campeonato al frente de España para ponerse al frente del Real Madrid y la Federación Española de Baloncesto (FEB) debe elegir un nuevo seleccionador. Elisa Aguilar, presidenta de la FEB, aseguró que no hay ninguna prisa en la elección del nuevo seleccionador. La intención de la FEB es confirmar al nuevo seleccionador una vez que concluya el Eurobasket que se disputa del 27 de agosto al 14 de septiembre. Laso es favorito para convertirse en el relevo de Sergio Scariolo.