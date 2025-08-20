La confesión de John Wall: "Me puse la pistola en la cabeza dos veces"

John Wall ya no jugará más en la NBA. Tras 11 temporadas en la élite del baloncesto, el base marcó una era con los Washington Wizards, dejó momentos memorables y espectaculares con sus mates, anunció su retiro a los 34 años. La decisión llegó acompañada de una confesión estremecedora que dejó al descubierto la dura batalla personal que peleó lejos de las canchas.

John Wall: una carrera brillante marcada por las lesiones

Elegido como número uno del Draft de 2010 procedente de Kentucky, Wall se consolidó de inmediato como la cara de los Washington Wizards. Su velocidad y capacidad atlética lo convirtieron en uno de los bases más temidos de la liga, con cinco participaciones en el All-Star y un lugar en el Tercer Mejor Quinteto de la NBA en 2017. En su mejor campaña firmó 23.1 puntos y 10.7 asistencias de promedio, lo que llevó a los Wizards hasta semifinales de Conferencia.

Pero la misma carrera que lo llevó a la cima también lo golpeó sin piedad. Problemas de rodilla en 2012, fracturas en las manos en 2015 y, sobre todo, la ruptura del tendón de Aquiles en 2019 marcaron un declive del que nunca pudo recuperarse del todo. En sus últimas seis temporadas no llegó a disputar ni la mitad de los partidos y sus pasos por Houston Rockets y Los Angeles Clippers quedaron lejos de aquel jugador que parecía destinado a dominar su posición durante una década.

La dura confesión sobre sus pensamientos suicidas

La noticia de su adiós se acompañó de una de las revelaciones más duras que ha dejado un jugador en la NBA. En una entrevista previa y que volvió a recordar ahora, Wall confesó que llegó a pensar seriamente en quitarse la vida. "Me puse la cabeza en la pistola dos veces", declaró con crudeza.

"Dos veces quise suicidarme, pero pensé: Si me alejo de esta tierra, les fallo a mis hijos. ¿Quién va a criarlos?", relató. En ese mismo testimonio reconoció que, en sus momentos más oscuros, buscaba desesperadamente una salida a través de comportamientos autodestructivos, hasta que el pensamiento de su familia lo frenó.

El anuncio de su retiro lo hizo a través de un emotivo video compartido en sus redes sociales. Agradeció a sus aficionados, a sus compañeros y a su familia, en especial a su madre, fallecida en 2019. "Le di todo al juego. Es el momento de avanzar con confianza hacia mi siguiente capítulo. Retirado, pero nunca acabado. Lo hago al estilo Wall", expresó en su mensaje, que rápidamente se viralizó entre la comunidad de la NBA.

Su mejor compañero se despide de él

Bradley Beal, su socio en la inolvidable dupla de los Wizards, le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales: "Felicidades a mi hermano John Wall por su retiro de la NBA. Familia para siempre y una de las figuras más dominantes y determinantes que la liga ha visto. Gracias por recibirme con los brazos abiertos y por empujarme a ser la mejor versión de mí mismo. No hay BB sin Dub. ¡Gracias, hermano! Disfruta el próximo capítulo".

El base reconoció que buscó ayuda profesional y que hoy sigue en terapia para mantener el equilibrio. Su valentía al exponer sus momentos más oscuros visibiliza una realidad que atraviesan muchos atletas de élite, la presión, el dolor de las lesiones y la soledad tras perder a seres queridos. Con su testimonio, Wall se despide como jugador.