Dinamarca - España: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido clasificatorio al Mundial de Baloncesto 2027

España inicia su camino hacia la Copa del Mundo de 2027 con un duelo a domicilio ante Dinamarca, correspondiente a la primera ventana de la fase de clasificación FIBA. El encuentro se disputará este jueves en el pabellón Farum Arena, a las 18:30 horas. Este partido inaugura también la etapa de Chus Mateo como seleccionador absoluto, después de su nombramiento por parte de la Federación Española de Baloncesto hace unos meses.

La Familia llega al estreno tras algunos días de concentración y entrenamiento en el Palacio Multiusos de Guadalajara, donde el cuerpo técnico ha trabajado sesiones tácticas y de integración de un bloque con amplia representación de la Liga Endesa. El entrenador ha insistido en la importancia de mantener la identidad competitiva y de construir un equipo sólido pese al poco tiempo de preparación, valorando la actitud y la capacidad de adaptación de los jugadores convocados. La lista para esta ventana está liderada por referentes como Alberto Díaz, Jaime Fernández y Santi Yusta, piezas llamadas a sostener el liderazgo en una plantilla con varios debutantes en partidos oficiales con la absoluta.

El propio Mateo ha subrayado que su prioridad en este inicio de ciclo no pasa por generarse grandes expectativas personales, sino por trabajar "a piñón fijo" para que el grupo asimile rápido las nuevas ideas y compita al máximo desde el primer día. El técnico madrileño destacó el papel de los jugadores con más experiencia en la selección, a quienes considera claves para transmitir cultura de vestuario y estándares de exigencia al resto del grupo. En la víspera del choque ha reiterado también que, pese a la condición teórica de favorita de España, cualquier relajación puede ser perjudicial en un formato de ventanas tan corto y exigente.

Enfrente estará la Dinamarca de Allan Foss, que sigue buscando su primera presencia mundialista y que se ha ganado el derecho a disputar esta fase tras acabar segunda de grupo al perder los dos encuentros ante Croacia y ganar los dos frente a Noruega. El combinado nórdico presenta un bloque físico, con ritmo alto y capacidad para anotar con rapidez, apoyado en jugadores que militan en diferentes ligas europeas, incluidos cinco que compiten en el baloncesto español. Entre ellos, dos en la Liga Endesa: el pívot Bakary Dibba (Río Breogán) y el escolta Gustav Knudsen (BAXI Manresa). De igual manera, en otras categorías del baloncesto nacional lo hacen el pívot Kevin Larsen (Lucentum), el ala-pívot David Kristensen (Zamora) y Marcus Engelhardt Møller (Unicaja U22).

Históricamente, los precedentes favorecen claramente al conjunto español, que domina los enfrentamientos directos ante Dinamarca (4-0) y parte como cabeza de serie del grupo A, completado por Georgia, próximo rival en esta ventana, y Ucrania. Sin embargo, el cuerpo técnico insiste en que el objetivo inmediato pasa por firmar un buen estreno, sumar la primera victoria y consolidar una base competitiva que permita afrontar con garantías el resto del camino hacia el Mundial de 2027.

Horario y dónde ver por TV y online el Dinamarca - España, clasificación Mundobasket 2027

El partido comenzará a las 18:30 horas (hora peninsular española) y será retransmitido en abierto a través de Teledeporte y en streaming vía RTVE Play. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro, incluyendo previa, narración en directo y declaraciones posteriores en la web de LA RAZÓN (www.larazon.es).