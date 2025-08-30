Directo
España - Bosnia, en directo hoy: fase de grupos del Eurobasket 2025
Los hombres de Sariolo se miden a Bosnia, que llega mermada por la baja de Dzanan Musa
La selección dirigida por Sergio Scariolo, que llega como campeona del último Eurobasket, parte entre las grandes favoritas y busca una victoria que le permita afianzar su posición en el grupo y mantener la confianza. Por su parte, en Bosnia-Herzegovina, la baja de Dzanan Musa es un problema enorme para Adis Beciragic. El pivot de los Charlotte Hornets Jusuf Nurkic tendrá que asumir gran parte del peso en ataque y restar lo menos posible en defensa, aspecto que ha sido su gran punto débil en sus últimos años en la NBA.
España - Bosnia Herzegonina: fase de grupos del Eurobasket 2025, en vivo online
Una final inesperada y no deseada
En condiciones normales, que no son precisamente las que rodean a la selección y más después de la derrota ante Georgia y el modo en que llegó, el partido ante Bosnia debería preocupar lo justo. Los balcánicos en la primera jornada no hicieron más que confirmar las expectativas de que el anfitrión, Chipre, es una de esas selecciones de relleno en el torneo continental. El 91-64 ratifica que son cinco las selecciones que se disputarán los cuatro puestos que llevan a octavos.
Puedesleer aquí la previa completa.
¡Bienvenidos al Eurobasket 2025!
¡Buenas tardeeees! Bienvenidos a esta segunda jornada del Eurobasket donde la Selección española, la Familia, se enfrenta a Bosnia&Herzegovina, ya sin demasiado margen de maniobra si no quiere complicarse el pase a los octavos de final.
