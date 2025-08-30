España - Bosnia, en directo hoy: fase de grupos del Eurobasket 2025

En condiciones normales, que no son precisamente las que rodean a la selección y más después de la derrota ante Georgia y el modo en que llegó, el partido ante Bosnia debería preocupar lo justo. Los balcánicos en la primera jornada no hicieron más que confirmar las expectativas de que el anfitrión, Chipre, es una de esas selecciones de relleno en el torneo continental. El 91-64 ratifica que son cinco las selecciones que se disputarán los cuatro puestos que llevan a octavos.

