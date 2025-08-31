España - Chipre, en directo hoy: resultados y mejores jugadas de la fase de grupos del Eurobasket 2025

El seleccionador español mostró su malestar con la FIBA por los controles antidopaje realizados tras el encuentro frente a Bosnia, que terminó cerca de la medianoche. "Es extremadamente irrespetuoso; espero que aprendan de esto", señaló, recordando que su equipo debía volver a jugar apenas un día después ante Chipre.

Más allá de la queja, Scariolo valoró positivamente la actuación de su equipo en el 88-67 frente a Bosnia. Destacó la energía inicial, las 25 asistencias repartidas y el elevado número de triples intentados como factores clave en la recuperación del grupo.