Directo
España - Chipre, en directo hoy: resultados y mejores jugadas de la fase de grupos del Eurobasket 2025
Los de Scariolo se miden a la 'cenicienta' y anfitriona del grupo
España se ve las caras con Chipre en su partido correspondiente a la fase de grupos para el EuroBasket 2025. La anfitriona disputa el primer Eurobasket de su historia con el pívot nacionalizado Darral Willis como estrella del equipo.
España - Chipre: fase de grupos del Eurobasket 2025, en vivo online
¡Comienza la presentación de las selecciones!
Las claves del partido
- Intensidad desde el inicio: evitar la desconexión que penalizó en el debut.
- El peso de Aldama y Willy: referencia ofensiva y dominio en la pintura.
- Acierto exterior: mantener la producción de triples vista ante Bosnia.
- Minimizar pérdidas: controlar el balón y evitar transiciones fáciles del rival.
- Factor local: Chipre se apoya en su afición para competir en Limassol.
- Profundidad de banquillo: España debe aprovechar la rotación para mantener el ritmo alto.
Scariolo critica los controles antidopaje tras el duelo con Bosnia
El seleccionador español mostró su malestar con la FIBA por los controles antidopaje realizados tras el encuentro frente a Bosnia, que terminó cerca de la medianoche. "Es extremadamente irrespetuoso; espero que aprendan de esto", señaló, recordando que su equipo debía volver a jugar apenas un día después ante Chipre.
Más allá de la queja, Scariolo valoró positivamente la actuación de su equipo en el 88-67 frente a Bosnia. Destacó la energía inicial, las 25 asistencias repartidas y el elevado número de triples intentados como factores clave en la recuperación del grupo.
Mucho Juancho
España y Chipre se enfrentan por primera vez en un Eurobasket
No hay precedentes oficiales entre ambas selecciones en un campeonato continental. El choque de hoy supone el primer enfrentamiento de España y Chipre en la historia del Eurobasket, lo que añade un componente inédito al partido. Mientras la Selección acumula un largo historial de éxitos europeos, incluida la corona de 2022, Chipre debuta en el torneo como anfitrión. El contraste entre la trayectoria de ambos equipos marca el contexto de un duelo desigual sobre el papel.
Scariolo pide defensa y carácter antes de medirse a Chipre
Tras el tropiezo del debut, Sergio Scariolo fue claro al señalar la falta de intensidad como el gran problema de su equipo. "Es culpa mía no haber sido capaz de enseñarles que este equipo es mucho más grande y físico que nosotros", reconoció y asumió la responsabilidad por la derrota ante Georgia.
La reacción frente a Bosnia mostró un cambio de actitud que el técnico quiere consolidar. "El primer mandamiento es defensa y que cada uno haga lo que debe", insistió, subrayando que España debe "golpear primero" y evitar repetir la pasividad inicial que tanto les costó en el estreno.
Las palabras de Aldama tras la victoria ante Bosnia
Chipre confía en su público
Chipre, sin grandes figuras individuales, se aferra al empuje de su público para compensar las diferencias de nivel. La intensidad colectiva será su principal arma frente a la vigente campeona continental.
Aldama y Willy lideran a España
Santi Aldama se ha consolidado como la gran referencia ofensiva del equipo. Sus 19 puntos ante Bosnia lo colocan como el jugador más determinante en el inicio del torneo, capaz de anotar y generar juego para sus compañeros. Willy Hernangómez también resultó clave en la pintura, con 16 puntos y 6 de 7 en tiros de campo. Su experiencia internacional y capacidad para dominar cerca del aro son un factor diferencial para España.
Los mejores ante Bosnia
La precisión a la distancia y la celebración
España no puede fallar en la lucha por los octavos
El partido ante Chipre se presenta como una nueva final para la Selección. Con un balance de una victoria y una derrota, España necesita sumar su segundo triunfo para mantenerse entre los cuatro primeros puestos del grupo, que dan acceso a la siguiente ronda.
Una derrota complicaría el panorama de manera notable, ya que aún restan dos compromisos de máxima exigencia frente a Italia y Grecia. Para Chipre, sin opciones reales de clasificación, el choque supone una oportunidad de oro para firmar una actuación histórica ante el vigente campeón continental.
La magia de Mario
Chipre busca su primera victoria histórica en el Eurobasket
El combinado chipriota disputa por primera vez un Eurobasket y ha pagado la falta de experiencia en sus dos primeros partidos. Cayó con claridad ante Bosnia (64-91) y Grecia (69-96), lo que refleja las dificultades para competir al nivel físico y técnico del grupo.
Como anfitrión, Chipre intentará apoyarse en el aliento de su afición en Limassol para dar un paso adelante. Sin grandes referentes en su plantilla, el objetivo pasa por ofrecer resistencia a España y soñar con un triunfo que sería histórico para el baloncesto local.
España y una terapia provechosa ante Bosnia
España parcheó lo de Georgia con una victoria obligada ante Bosnia. Fue un triunfo convicente, obligado después de lo de la primera jornada y considerando el rival que estaba enfrente. Los bosnios están en el torneo para ganar a Chipre y poco más. La selección encontró a los que tienen que ser sus pilares en pista, Brizuela, Willy y Aldama, y el bloque se movió en la misma dirección. Cuesta dimensionar el crecimiento de España por la fragilidad del rival. Los de Scariolo hicieron lo que debían y hoy tienen otro rival, Chipre, ante el que hay que seguir creciendo.
Después del papelón ante Georgia se trataba de empezar la reconstrucción desde los cimientos. Ser duros desde el principio, no salir "a verlas venir", como denunció Juancho, "golpear primero", que apuntó Scariolo. Aspectos básicos. No se trataba de encontrar líderes referenciales o faros tipo Jokic o Doncic, por supuesto no en cuanto a su calidad, pero sí en cuanto a su ascendencia en el grupo...CRÓNICA COMPLETA AQUÍ
España quiere confirmar la reacción tras vencer a Bosnia
La selección ha recuperado sensaciones con una victoria convincente frente a Bosnia. Después de la dura caída inicial ante Georgia, el equipo mostró otra cara y se reencontró con su carácter competitivo.
Santi Aldama asumió el liderazgo ofensivo con 19 puntos, acompañado por el acierto exterior de Darío Brizuela y la solidez de Willy Hernangómez en la pintura. La combinación devolvió confianza a un grupo en plena transición.
El reto ahora pasa por mantener esa línea y confirmar la mejoría. España no puede fallar ante Chipre si quiere llegar con garantías a los dos últimos compromisos del grupo, frente a Italia y Grecia.
¡¡¡COMENZAMOS!!!
Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan un día más, en esta ocasión tendremos el partido de Eurobasket entre España y Chipre tras la victoria del día de ayer ante Bosnia.
✕
Accede a tu cuenta para comentar