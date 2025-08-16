España compite ante Francia, pero se desinfla en el último cuarto

España compitió, pero se quedó corta. Hubo síntomas que mejoraron los tres partidos precedentes, pero no fue suficiente ante una Francia que marcó distancias cuando se centró e impuso su físico. La selección tuvo 25 minutos consistentes y fue capaz de rehacerse a una primera crisis que sobrevino en el tercer cuarto. Fue una buena demostración de carácter hasta el tramo definitivo. La gran preocupación es el estado físico de un tercio del equipo: Aldama, Díaz, Brizuela, Abalde y Saint-Supery fueron baja.

España compareció en París en la denominada "Noche de los Campeones" organizada por la Federación Francesa con las ausencias de Aldama, Alberto Díaz y Brizuela. Abalde jugó unos segundos y se tuvo que sentar por molestias nada más anotar un triple. No fue el único contratiempo. Saint-Supery tuvo un gesto feo con su tobillo derecho que habrá que ver en qué queda. Con cinco bajas, todas ellas importantes para lo que se avecina, la selección compitió durante muchos minutos como no lo había hecho hasta ahora ante Portugal, la República Checa y Francia en Badalona. El equipo cumplió durante tres cuartos con los indispensables que exige Scariolo para competir con cualquiera: defensa, intensidad, trabajo colectivo y concentración.

Ese cóctel provocó que no se repitiera durante media hora el drama vivido el jueves ante los "bleus". El equipo estuvo acertado desde el tiro libre, protegió el rebote defensivo y las pérdidas estuvieron en unas cifras razonables. Y con esos argumentos se plantó cara a Francia. Que tampoco es precisamente la selección que hace un año se proclamó subcampeona olímpica peleando con Estados Unidos. Sólo cuenta con cuatro de los medallistas y en París-Berçy no jugó Poirier.

Willy ejerció un liderazgo anotador imprescindible. A De Larrea, entre las bajas y las lesiones, se le está poniendo una cara de base titular innegable. Estuvo más sólido que en Badalona. Y hubo puntos desde el banquillo con Puerto, Pradilla y Santi Yusta. La selección llegó a mandar por 16 puntos antes del descanso y en los cinco primeros minutos del tercer cuarto sufrió una crisis anotadora de la que fue capaz de rehacerse. Hubo una respuesta interesante cuando Francia dejó de estar dispersa y se mostró más exigente. Pero en el último cuarto España perdió el pie. Sólo fue capaz de anotar tres puntos en siete minutos porque Francia multiplicó el nivel físico de su defensa. El equipo peleó hasta el final pero sufrió su tercera derrota en cuatro partidos.

78. Francia (12+16+30+20): Strazel (10), Okobo (6), Coulibaly (13), Yabusele (5) y Jaiteh (8) -quinteto titular- Francisco (9), Hifi (0), Luwawu-Cabarrot (2), Cordinier (6), Maledon (9), Hoard (8) y Sarr (2).

73. España (21+23+20+9): De Larrea (4), Abalde (3), López-Arostegui (3), Juancho (4) y Willy (15) -quinteto titular- Puerto (7), Pradilla (9), Saint-Supery (3), Ferrando (0), Nogues (0), Yusta (19), Parra (4) y Sima (2).

Árbitros: Rosso, Bissang y Foucault. Sin eliminados.

Incidencias: 14.300 espectadores en Accor Arena. Cuarto partido de preparación de España para el Eurobasket.