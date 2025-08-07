España espabila ante la República Checa

España cerró la fase iniciática de preparación para el Eurobasket con una victoria ante la República Checa (87-73). El resultado, como el de la derrota del martes ante Portugal, es lo de menos, pero... dos tropiezos ante la selección 19 y la 56 del ránking después de poco más de una semana de preparación tampoco era lo más recomendable.

Scariolo alteró todo el quinteto titular. Ni una coincidencia con los de 48 horas antes. Aparecieron De Larrea, Brizuela, López-Arostegui, Juancho y Pradilla. Abalde y Santi Aldama fueron baja por unos leves problemas físicos y los jugadores tomaron nota de la "reprimenda" de Scariolo después del primer partido. El equipo se rehizo de un flojo arranque y abrió diferencias en cuanto pudo correr mínimamente.

Los checos son otra de esas selecciones cuyo objetivo es intentar ganar un partido en la primera fase donde se va a encontrar con Serbia, Turquía, Letonia, Estonia y Portugal. Si además no cuentan con Satoransky... La selección, entrenada por Diego Ocampo, entrenador del BAXI Manresa, ya cayó ante la España B y no planteó excesivo resistencia a un equipo en el que los máximos anotadores fueron los valencianistas Víctor Puerto (15 puntos con cinco triples) y López-Arostegui (13).

La selección española B también se impuso a Portugal en el Martín Carpena, 64-63- Una canasta de Great Osobor (10 puntos y 5 rebotes) en los últimos segundos culminó la remontada del equipo que dirige Jaume Ponsarnau.