España - Grecia, en directo hoy: fase de grupos del Eurobasket 2025

Los de Scariolo buscan una victoria que les permita recuperar la confianza y asegurar un cupo a los octavos

España - Grecia, en directo hoy: fase de grupos del Eurobasket 2025
La selección española sigue dependiendo de sí misma para pasar a los octavos de final del Eurobasket 2025, pero se ha complicado la vida tras la derrota en los compases finales del duelo contra Italia, en el penúltimo partido de la fase de grupos. El equipo comandado desde el banquillo por Sergio Scariolo necesita doblegar a los griegos para seguir adelante en el torneo y no depender de terceros.

Las únicas selecciones del grupo C clasificadas por el momento para los octavos de final de este Eurobasket 2025 son Grecia e Italia.

España - Grecia: fase de grupos del Eurobasket 2025, en vivo online

Los jugadores ya están en el Spyros Kyprianou Arena

Declaraciones de Willy Hernangómez

España domina pero Grecia representa un rival duro

De los últimos 11 encuentros, España ganó 9 y Grecia 2, incluyendo la victoria española en los Juegos Olímpicos de 2024. La última victoria griega fue en un amistoso en 2022, lo que reafirma la igualdad y tensión del duelo.

Llull, en uno de sus últimos partidos con la selección en los pasados Juegos
Llull, en uno de sus últimos partidos con la selección en los pasados Juegos

Declaraciones de Sergio Scariolo

Balance de resultados: claves para la clasificación

España (2/2):

  • Jornada 1: Derrota ante Georgia 83-69
  • Jornada 2: Victoria frente a Bosnia 88-67
  • Jornada 3: Victoria contra Chipre 91-47
  • Jornada 4: Derrota ante Italia 67-63

Grecia (3/1):

  • Jornada 1: Victoria sobre Italia 75-66
  • Jornada 2: Victoria contra Chipre 69-96
  • Jornada 3: Victoria sobre Georgia 53-94
  • Jornada 4: Derrota frente a Bosnia 77-80

Visita sorpresa

España y Grecia listos para el duelo decisivo en Eurobasket 2025

La selección enfrentará a las 20:30 en Limassol al combinado griego, con la clasificación a octavos en juego. España necesita la victoria tras las derrotas ante Georgia en la primera jornada (83-69) e Italia en la cuarta (67-63), mientras que Grecia llega con un balance de tres victorias y una derrota (77-80 ante Bosnia), pero con Giannis Antetokounmpo listo para volver a la cancha.

EuroBasket FIBA 2025: Georgia contra Grecia
EuroBasket FIBA 2025: Georgia contra Grecia

JUNTOS

¡¡COMENZAMOS!!

Les damos la bienvenida al directo del partido entre España 🇪🇸 y Grecia 🇬🇷, por la quinta jornada del Eurobasket 2025. 👋🏻🏀

