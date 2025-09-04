Directo
España - Grecia, en directo hoy: fase de grupos del Eurobasket 2025
Los de Scariolo buscan una victoria que les permita recuperar la confianza y asegurar un cupo a los octavos
La selección española sigue dependiendo de sí misma para pasar a los octavos de final del Eurobasket 2025, pero se ha complicado la vida tras la derrota en los compases finales del duelo contra Italia, en el penúltimo partido de la fase de grupos. El equipo comandado desde el banquillo por Sergio Scariolo necesita doblegar a los griegos para seguir adelante en el torneo y no depender de terceros.
Las únicas selecciones del grupo C clasificadas por el momento para los octavos de final de este Eurobasket 2025 son Grecia e Italia.
España - Grecia: fase de grupos del Eurobasket 2025, en vivo online
Los jugadores ya están en el Spyros Kyprianou Arena
📍
Declaraciones de Willy Hernangómez
🎙️
España domina pero Grecia representa un rival duro
De los últimos 11 encuentros, España ganó 9 y Grecia 2, incluyendo la victoria española en los Juegos Olímpicos de 2024. La última victoria griega fue en un amistoso en 2022, lo que reafirma la igualdad y tensión del duelo.
Declaraciones de Sergio Scariolo
🎙️
Balance de resultados: claves para la clasificación
España (2/2):
- Jornada 1: Derrota ante Georgia 83-69
- Jornada 2: Victoria frente a Bosnia 88-67
- Jornada 3: Victoria contra Chipre 91-47
- Jornada 4: Derrota ante Italia 67-63
Grecia (3/1):
- Jornada 1: Victoria sobre Italia 75-66
- Jornada 2: Victoria contra Chipre 69-96
- Jornada 3: Victoria sobre Georgia 53-94
- Jornada 4: Derrota frente a Bosnia 77-80
Visita sorpresa
🔝 Rudy Fernández
España y Grecia listos para el duelo decisivo en Eurobasket 2025
La selección enfrentará a las 20:30 en Limassol al combinado griego, con la clasificación a octavos en juego. España necesita la victoria tras las derrotas ante Georgia en la primera jornada (83-69) e Italia en la cuarta (67-63), mientras que Grecia llega con un balance de tres victorias y una derrota (77-80 ante Bosnia), pero con Giannis Antetokounmpo listo para volver a la cancha.
JUNTOS
🫡
¡¡COMENZAMOS!!
Les damos la bienvenida al directo del partido entre España 🇪🇸 y Grecia 🇬🇷, por la quinta jornada del Eurobasket 2025. 👋🏻🏀
✕
Accede a tu cuenta para comentar