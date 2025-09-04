España - Grecia, hoy: horario y dónde ver online TV, Eurobasket 2025

España se enfrenta a Grecia este jueves, 4 de septiembre, en el partido más importante de la fase de grupos del Eurobasket 2025 (quinta jornada), con la clasificación para octavos en juego y la presión de tener que vencer a uno de los combinados más potentes del campeonato. El duelo se disputará a las 20:30 (hora peninsular española) en el Spyros Kyprianou Arena de Limassol, Chipre.

La selección llega con la urgencia de sumar una victoria tras los tropiezos ante Georgia en el debut e Italia en la cuarta jornada, que han complicado la clasificación. El equipo de Sergio Scariolo, con una plantilla renovada, ha mostrado combinación entre juventud y veteranía, siendo Santi Aldama, Darío Brizuela y los hermanos Hernangómez los referentes de una rotación que necesita la máxima concentración para superar la última prueba del grupo C. En función del resultado previo entre Georgia y Bosnia-Herzegovina, España podría llegar al partido ya clasificada; sin embargo, si los georgianos no vencen, los españoles dependerán únicamente de sí mismos.

Grecia, por su parte, llega liderada por Giannis Antetokounmpo, que descansó en el último encuentro y estará al 100% para este choque clave. Vassilis Spanoulis ha conformado una escuadra física y con experiencia, combinando la potencia de los Antetokounmpo con la calidad de Sloukas, Papanikolaou y varios representantes del baloncesto doméstico. Tras una sola derrota en el torneo (ante Bosnia y sin la estrella de los Milwaukee Bucks), y con la clasificación ya asegurada, los griegos buscan cerrar la fase como líderes.

FIBA EuroBasket 2025 - Greece vs Bosnia and Herzegovina GEORGI LICOVSKI Agencia EFE

En el historial reciente, España ha dominado con nueve victorias sobre dos de Grecia en los últimos enfrentamientos, incluyendo la del año pasado en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, la última victoria griega fue en un amistoso internacional en 2022, por lo que el duelo de hoy presenta máxima igualdad y la emoción propia de dos equipos multicampeones (España, cuatro veces oro; Grecia, bicampeona).

Horario y dónde ver online TV el España - Grecia, Eurobasket 2025

El partido entre España y Grecia, correspondiente a la quinta jornada del grupo C, se disputa hoy jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas (hora peninsular española) en el Spyros Kyprianou Arena de Limassol.

El encuentro será televisado a través de La 1 de TVE, y en streaming por RTVE Play y la plataforma oficial Courtside 1891 de FIBA. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro con la previa, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).