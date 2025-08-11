España tiene una selección que siempre gana

El baloncesto español tiene una de las selecciones más fiables de la historia en la categoría sub'20 femenina. En el Campeonato de Europa de la categoría, el equipo nacional logró su décimo oro al derrotar en la final a Lituania. Las bálticas no fueron rival y cayeron por 50-102.

El equipo báltico aguantó un cuarto. Su acierto desde el triple, con 4/8 en los diez primeros minutos, le permitió tutear durante esos momentos al equipo que entrena Isaac Fernández. Pero lo que sucedió en el segundo cuarto dejó muy claro para quién era el oro. El primer periodo terminó con 19-19, un espejismo. Antes del descanso apareció la selección que estaba firmando un campeonato perfecto. Fueron diez minutos de un monólogo que se tradujo en un parcial de 12-37 con lo que la final ya estaba sentenciada al descanso, 31-56.

Lituania resistió hasta el empate a 25. A partir de ahí, un 4-20 a favor de las españolas disparó definitivamente a un equipo en el que brillaron todas sus componentes y en el que destacaron especialmente Somtochukwu-Blessed Okafor y Marina Mata, que desarbolaban una y otra vez a la floja defensa lituana.

Los 25 puntos de desventaja de la primera parte cayeron como una losa para las bálticas, que no sabían como frenar las acometidas de una selección que, aunque bajó algo su producción ofensiva respecto al cuarto anterior, apretó en defensa y solo encajó seis puntos en el tercer acto.

Carla Viegas y Judith Rodriguez, que acabaron el choque con cinco y tres triples respectivamente, se sumaron a la fiesta con su inspiración desde el arco. España doblegaba a Lituania a los cuatro minutos de la reanudación con una nueva canasta de Mata (33-66) y cada minuto que pasaba el colchón de puntos aumentaba sin respuesta de las jugadoras que entrena Egidijus Zenevicius.

Al último cuarto se llegó con todo resuelto en el Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos (Portugal) y un marcador demasiado abultado para una final continental (37-80). España se siguió luciendo hasta el 50-102 final y sumó a lo grande su décima medalla de oro en un Europeo sub'20 y la cuarta de las selecciones femeninas este verano, tras la plata de la absoluta y el oro de la U18 europeos y el bronce mundial de la sub'17.