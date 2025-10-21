Maccabi y Hapoel volverán a jugar sus partidos de Euroliga en casa a partir del 1 de diciembre

El Real Madrid visita el miércoles 22 de octubre al Maccabi Tel Aviv en la Sala Pionir de Belgrado. Será uno de los últimos partidos que el equipo macabeo dispute en su destierro en la capital serbia debido al conflicto en Gaza. Los clubes miembros de la Euroliga han acordado fijar la reanudación de los partidos en Israel, a partir del 1 de diciembre, tras reunirse y analizar la situación actual en la zona después del reciente anuncio de las iniciativas de alto el fuego y paz.

Los equipos israelíes de la Euroliga y la Eurocopa, que estaban disputando sus partidos como locales en sedes neutrales desde octubre de 2023, podrán volver a jugar ambas competiciones en sus pabellones dos años después.

Hasta ese 1 de diciembre, la Euroliga "seguirá de cerca la evolución de los acontecimientos", manteniéndose "en estrecho contacto con las autoridades locales y extranjeras, los equipos visitantes y todas las organizaciones pertinentes", según ha explicado en un comunicado. Los clubes propietarios de la competición, que "garantizará que la seguridad y el bienestar de todos los involucrados sigan siendo la máxima prioridad", han dicho acoger "con optimismo y esperanza" el reciente plan de paz para Gaza.

Desde el estallido del conflicto en octubre de 2023, los clubes israelíes, como el Maccabi Tel Aviv y el Hapoel Tel Aviv, habían trasladado sus partidos como locales a sedes neutrales en Europa, como Belgrado (Serbia) o Sofía (Bulgaria), una medida que se mantendrá hasta que las condiciones permitan la reanudación de la competición en territorio israelí.

Si la situación en la zona no vuelve a torcerse después de la firma de los tratados de paz, el primer partido que se jugará en Israel será el Hapoel Tel Aviv-ASVEL Villeurbanne el 4 de diciembre. Una semana después, el mismo equipo francés visitará al Maccabi. El primer conjunto español que tendrá que ir a Oriente Medio será el Valencia Basket, que se medirá a los macabeos el 18 de diciembre.