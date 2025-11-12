¿Por qué el Real Madrid firmó el acta de la derrota en Valencia bajo protesta?

La derrota del Real Madrid en Valencia en la décima jornada de la Euroliga tuvo un detalle que no pasado desapercibido para los aficionados del Roig Arena. El comienzo del tercer cuarto se retrasó unos minutos por una polémica que afectaba a la mesa de anotadores y al Real Madrid.

Y es que Scariolo firmó el acta del partido bajo protesta, aunque no completó en el documento los motivos por los cuales lo hizo. Según apuntó el entrenador del Madrid, en la conferencia de prensa posterior al partido, en los últimos segundos de la primera parte solicitó un tiempo muerto que le habría permitido preparar una última jugada con 4.9 segundos por disputarse. La mesa lo concedió, pero los árbitros no lo hicieron.

Tras ver rechazadas sus protestas en ese momento, el entrenador italiano las retomó antes de iniciarse el tercer cuarto. "Yo decía que se había cometido un error y los oficiales de mesa lo ratificaban pero (los árbitros) no han considerado que debían rectificar el error", apuntó.

En ese momento, Scariolo se situó tras la mesa de anotadores y firmó el acta baja protesta antes de que se retomara el encuentro pero no expuso las razones por escrito. El trío arbitral le dio la opción de hacerlo al finalizar el choque pero el técnico también rehusó completar el trámite.

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, ajeno a la polémica, destacó el nivel del Madrid: "Es un gran equipo, tácticamente tiene muchas opciones, son muy listos y muy grandes. Están muy bien entrenados. Competir contra ellos, que era nuestro primer objetivo y ganar sabe muy bien". Pero destacó que ni deben estar eufóricos por el triunfo ni deprimirse cuando pierdan. "Intentamos vivir en el presente, no teníamos el recuerdo del último partido ni estábamos pensando en el siguiente. Ante el Madrid salieron las cosas muy bien y otros salen mal o muy mal. No vamos a salir en globo hoy ni cuando perdamos hemos de caer en depresión. Es lo que hemos hecho tras Granada, mirar hacia delante sin dramas".

El técnico, que aseguró que fue un triunfo coral el de su equipo, resto importancia a que en los dos últimos encuentros les hayan planteado defensas zonales. "El baloncesto es adaptación constante pero lo mas importante es ser fiel a tu forma de jugar. Los rivales toman decisiones pero estoy seguro de que no hay una defensa que todo el mundo sepa hacer y nosotros no sepamos atacar, aunque seguro que hay rivales que tocan la tecla", aseguró.