El Valencia Basket se plantea no vender entradas para el partido ante el Hapoel Tel Aviv israelí por seguridad

El Valencia Basket se plantea no vender entradas a la afición visitante para el partido de la cuarta jornada de la primera fase de la Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv israelí, que visitará el nuevo Roig Arena el 15 de octubre, para "asegurar la seguridad" y "que nadie entre buscando otras cosas que no sea disfrutar del baloncesto", como ya hicieron el curso pasado en la Eurocup.

"No tenemos la decisión tomada, tenemos los antecedentes de la pasada campaña cuando decidimos no vender entradas para asegurar la seguridad, para que nadie entre buscando otras cosas que no sea disfrutar del baloncesto", explicó el director general del Valencia Basket, Enric Carbonell.

El dirigente confirmó que está en conversaciones con la Euroliga y la Delegación de Gobierno, después de las protestas propalestinas que suspendieron la última etapa de la Vuelta a algo más de 50 kilómetros a meta. Y recordó que tanto el Valencia Basket como el Manresa recibirán a equipos israelíes en este inicio de temporada.

"Tenemos el honor el 15 de octubre de tener partidos contra equipos de Israel. Estamos siguiendo una línea parecida y teniendo muchas comunicación entre los dos clubes para, si el otro hace algo bien, hacerlo igual", reveló. "Y hay dos figuras fundamentales, la Euroliga y la Delegación del Gobierno. Nuestro objetivo es la seguridad de los aficionados y jugadores, y desgraciadamente poco más podemos hacer", explicó.

Y es que el equipo taronja no posee licencia A en la Euroliga y por tanto no puede participar en este tipo de decisiones de, por ejemplo, excluir equipos de la competición. "Si pudiéramos tener algún poder de decisión, ahí estaríamos, pero hablar de más cosas es hablar por hablar", comentó.

"No tenemos más competencias, no estamos sentados en la mesa que decide qué equipos juegan ni tampoco tenemos competencias en seguridad. El Valencia tiene que ser igual de coherente ahora que hace 20 años, a mí lo que me preocupa es la seguridad de los jugadores y de los que vengan y ahí tenemos que poner el foco", dijo Carbonell recordando la decisión del club hace más de dos décadas de no viajar a Tel Aviv, por lo que la entidad fue sancionada.

El Valencia Basket ya se enfrentó al Hapoel Tel Aviv el curso pasado en las semifinales de la Eurocup, encuentro para el que no vendieron entradas a la afición visitante y que acabó con una tangana en la grada, con enfrentamientos entre jugadores del equipo israelí y seguidores del conjunto taronja.