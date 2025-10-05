De la exhibición en el tiro del Madrid a la de Ricky Rubio en Granada

El Real Madrid ha enterrado la pesadilla del tiro exterior con que empezó la temporada. Llull clavó un triple desde 12 metros en el tramo final del tercer cuarto ante el Dreamland Gran Canaria y de inmediato su compañero Okeke anotó otro desde media pista décimas antes de que sonara la bocina. Los de Scariolo acabaron con un sobresaliente 14/30 (47 por ciento) para apuntarse la primera victoria del curso en la ACB.

Fue un Real Madrid que resolvió el partidos en tres cuartos y que estuvo muy cómodo ante los isleños. Nadie superó los 25 minutos en cancha y hubo reparto de responsabilidades. Ocho jugadores anotaron entre 6 y 13 puntos y el número de asistencias (21) revela la fluidez en el ataque de los blancos.

Veinte años después y en el mismo escenario en el que debutó en la Liga ACB, en Granada, Ricky Rubio volvió a vestir la camiseta del Joventut. Y el base de El Masnou fue el mejor de los verdinegros. A dos semanas de cumplir 35 años, Ricky dio una lección magistral. En 19:13 anotó 18 puntos, atrapó 3 rebotes, repartió 4 asistencias, sumó 4 robos y acabó con 30 de valoración.

81. Real Madrid (22+22+27+10): Campazzo (6), Kramer (10), Hezonja (13), Lyles (10) y Tavares (6) -quinteto titular- Abalde (5), Okeke (6), Almansa (6), Fernando (1), Llull (10), Feliz (7) y Grinvalds (1).

71. Dreamland Gran Canaria (18+15+23+15): Albiçy (9), Wong (9), Brussino (0), Pelos (12) y Tobey (0) -quinteto titular- Nzambi (0), Samar (10), Salvó (2), Labeyrie (13), Kuath (9) y Angola (7).

Árbitros: Calatrava, J. Martínez y V. Martínez. Eliminado Angola.

Incidencias: 7.245 espectadores en el Movistar Arena. Partido correspondiente a la primera jornada de la Liga Endesa.

1ª jornada: Unicaja, 86-Surne Bilbao Basket, 68; San Pablo Burgos, 97-Bàsquet Girona, 79; La Laguna Tenerife, 104-BAXI Manresa, 93; Hiopos Lleida, 87-Río Breogán, 68; Covirán Granada, 75-Joventut, 87; Real Madrid, 81-Dreamland Gran Canaria, 71; Casademont Zaragoza-Baskonia (17:00); UCAM Murcia-MoraBanc Andorra (18:00) y Valencia Basket-Barcelona (19:00).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Hiopos Lleida (1/0); 2. San Pablo Burgos (1/0); 3. Unicaja (1/0); 4. Joventut (1/0); 5. La Laguna Tenerife (1/0); 6. Real Madrid (1/0); 7. UCAM Murcia; 8. Casademont Zaragoza; 9. Barcelona; 10. Valencia Basket; 11. Baskonia; 12. MoraBanc Andorra; 13. Dreamland Gran Canaria (0/1); 14. BAXI Manresa (0/1); 15. Covirán Granada (0/1); 16. Básquet Girona (0/1); 17. Surne Bilbao Basket (0/1); 18. Río Breogán (0/1).