Georgia, kilos, centímetros y un base del estado de Georgia

El calendario del Eurobasket ha sido amable con España. Al menos eso es lo que se piensa en el vestuario. Georgia, Bosnia y Chipre para empezar y en la segunda semana de competición aparecerán Italia y Grecia. Georgia para empezar y en el equipo que entrena el imponente Aleksander Dzikic hay un par de clásicos de la Liga Endesa: Giorgio Shermadini (36 años) y Tornike Shengelia (34).

El ala-pívot es el alma del equipo, pero... el lunes fue evaluado en Barcelona por una arritmia cardíaca y ha seguido un programa especial de entrenamientos en los últimos días. Shengelia, fichado este verano por el Barça procedente de la Virtus de Bolonia, se ausentó de la concentración con su selección tras el partido de preparación contra Estonia debido a una arritmia cardíaca. El capitán viajó a Barcelona para someterse a "unas pruebas básicas", según la Federación Georgiana, y luego se desplazó a Limasol donde confía en estar ante España. El jugador afronta la que puede ser la última gran competición con su selección. Shengelia llegó a Valencia hace 17 años donde culminó su formación y luego recaló en la Liga belga antes de dar el salto a Estados Unidos. Jugó 45 partidos en la NBA (Brooklyn Nets y Chicago Bulls) antes de asentarse en la élite europea como referente en el Baskonia. Pasó seis temporadas en Vitoria, un par en Moscú, tres en Bolonia y ahora aterriza en el Palau.

Su compañero de fatigas interior es una institución en La Laguna Tenerife. "Van a ser mis últimos partidos vistiendo la camiseta de Georgia", ha comentado Shermadini. Y es que el gigante de 2,17 no se ha perdido un partido de su país en las grandes citas internacionales desde su primera aparición en el Eurobasket hace catorce años. Es la sexta aparición consecutiva de su selección en un torneo en el que lograron superar la primera fase en 2011 y 2015. Ese es su objetivo ahora: derrotar a Bosnia y a Chipre para colarse en octavos.

En los amistosos el balance ha sido similar al de España, aunque los rivales han sido de menor talla que los de la selección. Pleno de derrotas en seis partidos: Israel, Estonia, Lituania, Polonia y República Checa (2). El problema de Georgia es que sus mejores argumentos comparten posiciones. A Shengelia y Shermadini se suman dos NBA, Mamukelashvili (Raptors, 2,06) y Bitadze (Orlando Magic, 2,10). Centímetros, talento y una dudosa capacidad competitiva. Por eso han "fichado" a Kamar Baldwin. Un base nacido en el estado de Georgia -Estados Unidos- que pasó también por Vitoria y la próxima temporada seguirá en la Euroliga defendiendo al Bayern Múnich. Hace tres años, en el oro inesperado de España, la selección superó a Georgia en la primera fase (90-64), pero en una ventana FIBA el equipo de Scariolo cayó en Tiflis (82-76).