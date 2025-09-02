Italia - España, en directo hoy: fase de grupos del Eurobasket

Llega la prueba de fuego para España. Después de imponerse con autoridad a Bosnia y Chipre, la Selección encara frente a Italia su primera gran prueba del torneo. Este partido y el del jueves con Grecia decidirán la posición de los de Scariolo en el grupo C y el cruce con el D donde aparecen Francia y la Eslovenia de Doncic.

En el combinado italiano donde destaca la figura del alero Simone Fontecchio, que viene de obtener la mejor anotación de un jugador de su país en la historia del evento después de transformar 39 puntos en el triunfo ante Bosnia-Herzegovina, donde los suyos sufrieron más de lo previsto. Esa fue la segunda de las dos victorias que acumulan en tres partidos; pues también fueron capaces de deshacerse de Georgia, pero cayeron en su estreno frente a Grecia.

En cuanto a los precedentes en choques oficiales, 33 se han jugado hasta la fecha con 21 victorias italianas y 12 españolas; dos de ellas en los tres últimos cara a cara.

Italia - España: fase de grupos del Eurobasket, en vivo online