Juan Núñez recae de su lesión en la rodilla derecha

Juan Nuñez, base internacional del Barça, ha recaído de su lesión de rodilla derecha. El club azulgrana ha emitido un comunicado médico en el que anuncia que el jugador ha sufrido una "reacción inflamatoria" en dicha articulación y que seguirá un plan específico de entrenamientos durante los próximos quince días.

El pasado 11 de marzo el director de juego se sometió a una artroscopia para tratar una rotura del menisco externo de la rodilla derecha. Seis meses después, con el inicio oficial de la pretemporada, el lunes 1 de septiembre se incorporó a la dinámica del primer equipo y se ejercitó junto al resto de sus compañeros en la estadía que el equipo entrenado por Joan Peñarroya completó en Encamp (Andorra) hasta el 6 de septiembre. Ese día, Nuñez reapareció ante el París Basketball en un partido en el que anotó cinco puntos.

Tras resentirse de su lesión, en las próximas dos semanas el base seguirá "un plan específico de entrenamientos con intensidad progresiva". Además, el comunicado del club azulgrana añade que "según su evolución, se decidirá si debe someterse a nuevas pruebas médicas".

Núñez ya ha sido baja en el partido que el Barça ha disputado ante el Bàsquet Girona y que ha acabado con victoria azulgrana por 77-88. Joan Peñarroya aprovechó las múltiples bajas en su plantilla para alinear a tres canteranos, entre los que destacó Mohamed Dabone, de solo 13 años, que debutó con el primer equipo.