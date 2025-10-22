Maccabi Tel Aviv - Real Madrid, en directo hoy: jornada 6 de la fase regular de la Euroliga

El Real Madrid visita al Maccabi Tel Aviv este miércoles 22 de octubre (20:05 h) por la sexta jornada de la Euroliga 2025/26 en el Aleksandar Nikolić Hall de Belgrado. Los blancos llegan con un balance de 3-2 y el objetivo de sumar su primer triunfo como visitantes tras perder ante el Virtus Bologna y el Estrella Roja, mientras que el equipo israelí afronta el duelo con solo una victoria en cinco partidos y urgido por enderezar su rumbo. Scariolo contará con Edy Tavares y Andrés Feliz, repuestos tras descanso en ACB. Por su parte, Jaylen Hoard y Lonnie Walker IV liderarán al conjunto de Oded Kattash.

Última hora del Maccabi Tel Aviv - Real Madrid: jornada 6 de la fase regular de la Euroliga, en vivo online