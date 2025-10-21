Maccabi Tel Aviv - Real Madrid: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de la Euroliga

Este miércoles 22 de octubre, la Euroliga 2025/2026 avanza hacia su sexta jornada con un duelo cargado de historia y emoción: Maccabi Tel Aviv se enfrentará al Real Madrid en el emblemático Aleksandar Nikolić Hall de Belgrado, Serbia. Este escenario neutral ha sido elegido por el club israelí debido a las circunstancias de seguridad en su país, que impiden disputar los partidos en su pabellón habitual.

Maccabi Tel Aviv arrastra un inicio complicado en Euroliga, con solo una victoria en cinco partidos, colocándose en la posición 19 de la tabla. Su último duelo continental fue una derrota ajustada contra el Olympiacos (94-95), reflejo de las dificultades defensivas y la inconsistencia que han marcado su campaña. En su liga doméstica, la Winner League, mostró mejoría con una victoria reciente ante el Maccabi Ironi Raanana (95-75). Sin embargo, son el penúltimo equipo en rebotes en la competición, por lo que necesitarán la mejor versión de Jaylen Hoard (6,2 rpg).

Por su parte, el Real Madrid, bajo la dirección de Sergio Scariolo, registra un balance de tres victorias y dos derrotas (3-2) en la Euroliga. El equipo viene de caer en Belgrado ante el Estrella Roja (90-75), pero recuperó confianza con un triunfo en la Liga ACB ante San Pablo Burgos (90-80), en el que el entrenador italiano pudo reservar a piezas importantes como Edy Tavares y Andrés Feliz, quienes llegarán descansados para este compromiso. La plantilla blanca aún no ha conseguido ganar fuera del Movistar Arena esta temporada, un desafío que tratarán de superar en esta jornada.

En cuanto al enfrentamiento directo, el Real Madrid domina la serie histórica, con 26 victorias frente a 14 del Maccabi en Euroliga desde 2006. En los recientes duelos de la pasada temporada, el equipo merengue cayó ajustadamente 79-78 en casa del Maccabi y, en enero de 2025, Facundo Campazzo lideró al conjunto blanco en una victoria 116-113, el partido no extra-time con más puntos en la historia de la competición continental. Esta temporada, ambos llegan con la necesidad de escalar en la tabla, y el encuentro se juega en un contexto especial, fuera del territorio israelí, en una cancha neutral que nivela las fuerzas y añade tensión a este clásico europeo.

Horario y dónde ver online TV el Maccabi Tel Aviv - Real Madrid, Euroliga 2025/26

El partido comenzará a las 20:05 horas (hora peninsular española) y será televisado por Movistar Plus+ en el canal M+ Deportes (dial 63). Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro, incluyendo previa, quintetos, narración en directo y declaraciones posteriores, en la web de LA RAZÓN (www.larazon.es).